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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:02

Агент Джикии рассказал, что футболист мог сыграть с повязкой на глазу в финале КР против «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повреждении, с которым футболист играл в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Это был шок. У тебя через сутки игра, а ты одним глазом не видишь. Думали как-то залепить глаз. Большое спасибо докторам, они его возили, делали все возможное, чтобы он сыграл. Были случаи, что на следующий день после игры люди подходили сфотографироваться, а Георгию приходилось отказывать, потому что глаз красный и воспаленный. Когда команды выходили на газон «Лужников» за полтора часа на игры, я видел, что правый глаз был абсолютно другим. Мало того, что он болел, он еще и плохо видел. У него очень сильно упало зрение. Во время матча ты постоянно бегаешь, идет выделение пота, борьба. Он говорил, что когда сыграл головой ему показалось, что он перестал видеть на несколько секунд. Когда ты частично не видишь, ты становишься беспомощным», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал в своем Telegram-канале, что капитан красно-белых Георгий Джикия испытывал серьезные проблемы со зрением перед финальным матчем БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
0
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