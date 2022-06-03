Агент Джикии рассказал, что футболист мог сыграть с повязкой на глазу в финале КР против «Динамо»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повреждении, с которым футболист играл в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Это был шок. У тебя через сутки игра, а ты одним глазом не видишь. Думали как-то залепить глаз. Большое спасибо докторам, они его возили, делали все возможное, чтобы он сыграл. Были случаи, что на следующий день после игры люди подходили сфотографироваться, а Георгию приходилось отказывать, потому что глаз красный и воспаленный. Когда команды выходили на газон «Лужников» за полтора часа на игры, я видел, что правый глаз был абсолютно другим. Мало того, что он болел, он еще и плохо видел. У него очень сильно упало зрение. Во время матча ты постоянно бегаешь, идет выделение пота, борьба. Он говорил, что когда сыграл головой ему показалось, что он перестал видеть на несколько секунд. Когда ты частично не видишь, ты становишься беспомощным», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее бывший директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал в своем Telegram-канале, что капитан красно-белых Георгий Джикия испытывал серьезные проблемы со зрением перед финальным матчем БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).