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Рязань — Спартак Тамбов, Торпедо Владимир — Красное Знамя: счет и результаты матчей Кубка России 25 августа 2026

«Рязань» выбила тамбовский «Спартак» в кубковом матче, «Красное Знамя» — владимирское «Торпедо»

Руслан Минаев

«Рязань» дома обыграла тамбовский «Спартак» по пенальти в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 4:3. После основного времени счет был ничейным — 1:1.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
25 августа, 17:00. Рязань Арена (Рязань)
Рязань
1:1
Спартак Тм

В параллельном матче «Красное Знамя СиндЕкат» победило владимирское «Торпедо» по пенальти со счетом 9:8. В основное время игра завершилась вничью — 0:0.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
25 августа, 17:00. Торпедо (Владимир)
Торпедо Вл
0:0
Красное Знамя СиндЕкат

«Рязань» и «Красное Знамя СиндЕкат» вышли в 4-й раунд Пути регионов, «Спартак» и «Торпедо» покинули турнир.

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Кубок России
ФК Рязань
ФК Спартак (Тамбов)
ФК Торпедо (Владимир)
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