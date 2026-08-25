«Рязань» выбила тамбовский «Спартак» в кубковом матче, «Красное Знамя» — владимирское «Торпедо»
«Рязань» дома обыграла тамбовский «Спартак» по пенальти в матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 4:3. После основного времени счет был ничейным — 1:1.
В параллельном матче «Красное Знамя СиндЕкат» победило владимирское «Торпедо» по пенальти со счетом 9:8. В основное время игра завершилась вничью — 0:0.
«Рязань» и «Красное Знамя СиндЕкат» вышли в 4-й раунд Пути регионов, «Спартак» и «Торпедо» покинули турнир.
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20 авг 18:55
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