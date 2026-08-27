«Динамо» из Санкт-Петербурга в серии пенальти победило вологодское «Динамо» в FONBET Кубке России

«Динамо» из Санкт-Петербурга обыграло «Динамо» из Вологды в матче третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 9:8).

Счет на 57-й минуте открыл форвард хозяев Павел Киреенко. Гости сумели отыграться на 89-й минуте, забил Ярослав Фролов.

В концовке основного времени вологодцы остались в меньшинстве, удалили нападающего Матвея Бурлакова.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Динамо» из Санкт-Петербурга — 9:8. В следующей стадии турнира команда сыграет против «Сочи».