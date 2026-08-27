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Гилерме и Жирков привезли FONBET Кубок России в Астрахань в образах героев спортивной полнометражки «Вратарь»

Андрей Аршавин, Маринато Гилерме, Юрий Жирков.
Маринато Гилерме.
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Экс-футболисты сборной России Маринато Гильерме и Юрий Жирков перед матчами третьего раунда FONBET Кубка России посетили Астрахань и предстали в образах героев первой советской спортивной полнометражки «Вратарь» по повести Льва Кассиля «Вратарь республики».

Маринато Гилерме.

Российский футбольный союз пригласил бывших вратаря и защитника на центральный матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Волгарь» — «Спартак Нальчик».

Для Гильерме, отлично справившегося с ролью Антона Кандидова, Астрахань — город знаковый. Именно здесь в 2015 году он выиграл свой первый трофей с «Локомотивом» — Кубок России.

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