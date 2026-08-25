Кировское «Динамо» и «Амкар» забили пять пенальти в кубковом матче и установили рекорд турнира

Кировское «Динамо» победило «Амкар» в домашнем матче 3-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России. В основное время матч завершился со счетом 4:4. В серии пенальти «Динамо» было точнее — 5:4.

По ходу матча команды забили пять мячей с пенальти и установили рекорд турнира. У хозяев 11-метровые удары реализовали Билал Билалов и Николай Камаев. У гостей дубль с пенальти оформил Даниил Агуреев, еще один мяч забил Никита Голдобин.

«Динамо» вышло в 4-й раунд Пути регионов, «Амкар» покинул турнир.