Умяров: «Когда Ваноли приходил, задачей была победа в Кубке. Он с самого начала поверил в это»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал о влиянии итальянского специалиста Паоло Ваноли на команду.

— Что тебе дал Ваноли за эти полгода?

— Многое на самом деле. И в плане тактики, и в плане ментальности. Для команды очень важен дух победителя. Когда Паоло приходил, задачей была победа в БЕТСИТИ Кубке. И он с самого начала поверил, что мы можем выиграть.

На каждой тренировке и теории он выдавал эмоции! Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось. Чувствовалось, что у него это в крови.