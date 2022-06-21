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Сегодня, 11:15

Умяров: «Когда Ваноли приходил, задачей была победа в Кубке. Он с самого начала поверил в это»

Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал о влиянии итальянского специалиста Паоло Ваноли на команду.

— Что тебе дал Ваноли за эти полгода?

— Многое на самом деле. И в плане тактики, и в плане ментальности. Для команды очень важен дух победителя. Когда Паоло приходил, задачей была победа в БЕТСИТИ Кубке. И он с самого начала поверил, что мы можем выиграть.

На каждой тренировке и теории он выдавал эмоции! Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось. Чувствовалось, что у него это в крови.

Наиль Умяров. «После финала Кубка спросил Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Интервью Наиля Умярова

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
Паоло Ваноли
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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