ЭСК: судья правильно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Динамо» в кубковом матче

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела обращения московского «Динамо» по итогам матча с «Краснодаром» (0:1) во 2 туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо» просило проверить решение судьи Никиты Новикова не фиксировать нарушение правил со стороны игрока «Краснодар» Казбека Мукаилова против футболиста бело-голубых Ульви Бабаева перед голом «быков» на 44-й минуте. ЭСК единогласно поддержала решение арбитра.

«Казбек Мукаилов не нарушал правила в единоборстве за верховой мяч с защитником «Динамо» Ульви Бабаевым. Бабаев играет в мяч, а нападающий вступает с ним в единоборство в рамках правил — это обычный футбольный контакт. Гол засчитан верно», — говорится в заявлении.

Также клуб просил проверить решение не назначать пенальти в ворота «Краснодара» на 5-й минуте. ЭСК посчитала, что арбитр в данном моменте поступил верно.

«Контакт мяча с рукой защитника «Краснодара» Магомеда Оздоева в собственной штрафной площади не является наказуемым. Рука находилась в естественном положении. Защитник попытался убрать руку, но из-за высокой скорости мяча не смог этого сделать», — говорится в заявлении.