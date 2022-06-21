Умяров рассказал, как Бакаев попрощался со «Спартаком» после финала БЕТСИТИ Кубка России
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».
— В финале Суперкубка против вас может сыграть Зелимхан Бакаев.
— После финала Кубка меня спрашивали про его возможный переход в «Зенит». Честно, я не знал. Мне стало известно об этом только в ресторане, где мы отмечали победу. Бакаев сказал — я очень удивился. Понятно, что были предпосылки... Ну, в СМИ об этом писали. Но я до конца не подозревал, что все так сложится! Он сказал, что у него было предложение от «Зенита» — я пожелал ему удачи, мы хорошо попрощались.
— Уйти из «Спартака» в «Зенит» — рискованно.
— Посмотрим, как сложится его карьера. И каким будет отношение болельщиков.
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