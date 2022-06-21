Умяров рассказал, как Бакаев попрощался со «Спартаком» после финала БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

— В финале Суперкубка против вас может сыграть Зелимхан Бакаев.

— После финала Кубка меня спрашивали про его возможный переход в «Зенит». Честно, я не знал. Мне стало известно об этом только в ресторане, где мы отмечали победу. Бакаев сказал — я очень удивился. Понятно, что были предпосылки... Ну, в СМИ об этом писали. Но я до конца не подозревал, что все так сложится! Он сказал, что у него было предложение от «Зенита» — я пожелал ему удачи, мы хорошо попрощались.

— Уйти из «Спартака» в «Зенит» — рискованно.

— Посмотрим, как сложится его карьера. И каким будет отношение болельщиков.