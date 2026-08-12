FONBET Кубок России, Путь регионов: расписание матчей 12 августа

В среду, 12 августа, в FONBET Кубке России пройдут 20 матчей второго раунда Пути регионов. Игровой день откроет встреча «Авангард» — «Кристалл-МЭЗТ», а завершится матчем «Волгарь» — «Победа».

«СЭ» публикует расписание матчей Пути регионов Кубка России на 12 августа. Время начала — московское.

Расписание матчей Кубка России, Путь регионов, на 12 августа

12 августа, среда

13.00. «Авангард» — «Кристалл-МЭЗТ»

13.30. «Волна» — «Тюмень»

14.00. «Звезда» — «Луки-Энергия»

14.00. «Динамо-Барнаул» — «Динамо-Владивосток»

15.00. КДВ — «Сибирь»

16.00. «Иртыш» — «Сатурн»

16.00. «Красное Знамя» — «Динамо-Брянск»

16.00. «Ангушт» — «Дружба»

17.00. «Калуга» — «Искра»

17.00. «Амкар» — «Победа»

17.00. «Фанком Броук Бойз» — «Динамо» Киров

17.00. «Шумбрат» — 2DROTS

18.00. «Астрахань» — «Машук-КМВ»

18.00. «Муром» — «Металлург»

18.00. «Ижевск» — «Торпедо Миасс»

18.00. «Строгино» — «Торпедо-Владимир»

18.00. «Сокол» — «Ильпар»

19.00. «Химик» — «Носта»

19.00. «Тосно» — «Череповец»

19.00. «Спартак» Тамбов — СКА Ростов-на-Дону

19.30. «Волгарь» — «Победа»

Ключевые события матчей Кубка России, результаты игр и статистику можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».