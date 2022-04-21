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Сегодня, 09:45

Мартинс эмоционально отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своего клуба над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— Я очень счастлив, переполняют положительные эмоции! Давай, «Спартак»! Сейчас надо сфокусироваться на следующей игре в чемпионате. Останусь ли я в «Спартаке»? Да, да, конечно!

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак».

Жеребьевка 1/2 финала турнира пройдет сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 по московскому времени. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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