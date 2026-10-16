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Расписание шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2026/27: когда и во сколько пройдут матчи

Определено расписание шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2026/27

Алексей Михайлов

Российский футбольный союз утвердил календарь шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2026/27. Матчи состоятся с 3 по 5 ноября.

3 ноября (вторник)

19.30. «Спартак» (Кострома) — «Волна» (Нижегородская область)

4 ноября (среда)

11.00. «Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород»

14.00. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «СКА-Хабаровск»

5 ноября (четверг)

19.30. «Волга» (Ульяновск) — «Чертаново» (Москва)

В расписании указано московское время.

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Источник: официальный сайт РФС
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Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Енисей
ФК Ленинградец
ФК Нижний Новгород
ФК СКА-Хабаровск
ФК Спартак (Кострома)
ФК Чертаново
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