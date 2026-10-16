Определено расписание шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2026/27
Российский футбольный союз утвердил календарь шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2026/27. Матчи состоятся с 3 по 5 ноября.
3 ноября (вторник)
19.30. «Спартак» (Кострома) — «Волна» (Нижегородская область)
4 ноября (среда)
11.00. «Енисей» (Красноярск) — «Нижний Новгород»
14.00. «Ленинградец» (Ленинградская область) — «СКА-Хабаровск»
5 ноября (четверг)
19.30. «Волга» (Ульяновск) — «Чертаново» (Москва)
В расписании указано московское время.
Источник: официальный сайт РФС
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