Тренер «Рубина» Артига о поражении от «Оренбурга»: «Могу только извиниться перед болельщиками»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился впечатлениями от матча с «Оренбургом» (1:4) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

11 октября «Рубин» проиграл «Динамо» (0:1) в 10-м туре чемпионата.

«У меня нет объяснений, почему такие разные матчи сегодня и с «Динамо». После матча с «Динамо» мы не делали изменений в составе и хотели перенести ту игру, тот высокий уровень на «Оренбург». Мы говорили, что сегодняшний матч важен. Нужно биться и показывать бойцовские качества. Но первые 15 минут были ужасные. Единственное, что могу сказать — это извиниться перед болельщиками. Можно играть в футбол лучше или хуже, но основное — это умение биться, бойцовские качества. В ситуациях в штрафной, на стандартных положениях мы не давали борьбы на пределе. Разница исполнителей нивелируется, когда проигрываешь борьбу. Прежде всего это ментальная вещь. Будем принимать меры прямо сегодня, чтобы команда показала реакцию против «Спартака». У нас отличная база, и я думаю, что игроки проведут там достаточное количество времени. Такой день сегодня, такой матч и очень сложился ужасно. Не нужно апеллировать, что поле ужасного качества или что был офсайд при первом голе. Нужно просто делать выводы и реабилитироваться через труд и работу», — приводит слова Артиги пресс-служба «Рубина».

«Рубин» с 3 очками занимает третье место в группе А Пути РПЛ FONBET Кубка России. 28 октября команда из Казани встретится со «Спартаком» в Москве в 5-м туре группового этапа Кубка.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max