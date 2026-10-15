Нападающий «Спартака» Даку обратился к болельщикам на русском языке после матча с «Родиной»: «С победой!»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку обратился к болельщикам красно-белых на русском языке после матча с «Родиной» (4:2) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

28-летний форвард оформил дубль во втором тайме встречи. Это его дебютные голы за «Спартак» в Кубке России.

«С победой! Рад забить два гола за «Спартак». Давай еще! Давай, давай, давай», — сказал Даку в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

«Спартак» набрал 10 очков и лидирует в группе А. «Родина» (3 очка) занимает четвертое место.

28 октября в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» дома встретится с «Рубином», а «Родина» на выезде встретится с «Оренбургом».

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