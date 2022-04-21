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«Притянутая за уши победа». Гаврилов — о выходе «Спартака» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

Гаврилов назвал притянутой за уши победу «Спартака» над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Забили с пенальти, притянутая за уши победа. Игры то никакой не было, просто бегали и мяч пинали. Нет ни острых голевых ситуаций, ни интересных и неожиданных передач. За весь матч было насчитано шестнадцать желтых карточек, это кошмар. Судья мог вообще удалить по три игрока с каждой стороны. Как так можно играть?! Это говорит о том, что футболисты не компетентны. Желтая карточка дается за серьезные нарушения. Они не умеют мяч отбирать раз падают в ноги, применяют захваты. Я не помню, чтобы где-то было столько желтых карточек за матч. Думаю, что такие пенальти можно и не давать. Когда человек падает, куда ему ещё руки девать, не лицом же биться. Спорный момент», — сказал Юрий Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак».

Жеребьевка 1/2 финала турнира пройдет сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 по московскому времени. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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