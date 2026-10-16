Ву — об игре Помазуна в матче с «Родиной»: «Ошибки случаются всегда. Илья — отличный вратарь»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» высказался об игре вратаря красно-белых Ильи Помазуна.

«Естественно, у нас с Ильей должно быть отличное взаимопонимание. С ним я играю достаточно часто, поэтому у нас есть эта связь. Пропущенный мяч в игре против «Родины»? Ошибки случаются всегда. У меня также была результативная ошибка не так давно. Могу сказать, что Помазун — отличный вратарь. Он не раз нас выручал, особенно в прошлом сезоне в Кубке», — сказал Ву «СЭ».

В сезоне-2026/27 Помазун провел за «Спартак» 5 матчей, в которых пропустил 6 голов.

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