Дубль Даку помог «Спартаку» обыграть «Родину» в матче Кубка

«Спартак» обыграл «Родину» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:2.

В первом тайме Эскьель Барко не смог реализовать пенальти, но первым на добивании оказался Маркиньос. Также в составе красно-белых дубль оформил Мирлинд Даку. Это его первые голы за «Спартак» в Кубке России.

В конце матча Манфред Угальде реализовал пенальти.

В составе «Родины» по мячу забили Магомедхабиб Абдусаламов и Герман Онугха.

«Спартак» набрал 10 очков и лидирует в группе А. «Родина» (3 очка) занимает четвертое место.

28 октября в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» дома встретится с «Рубином», а «Родина» на выезде встретится с «Оренбургом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

15 октября, 20:45. Арена Химки (Химки)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max