Источник: «Галатасарай» интересуется полузащитником ЦСКА Глебовым

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов вошел в число высокоприоритетных целей «Галатасарая», сообщает журналист Бурак Эрен в соцсети X.

По его информации, турецкий клуб видит в 20-летнем хавбеке возможную замену Лерою Сане, который намерен покинуть команду. Скауты «Галатасарая» регулярно посещают матчи в России: в последние месяцы они отслеживают потенциальных новичков и делали это ежемесячно.

Глебов может стать одноклубником Алексея Батракова. В августе «Галатасарай» купил у «Локомотива» 21-летнего полузащитника сборной России за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Глебов провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает 20-летнего Глебова в 10 миллионов евро.

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