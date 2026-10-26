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Арбитры матчей Кубка России 27-29 октября 2026: Матвеев назначен на матч Краснодар — Динамо, Танашев на игру ЦСКА — Локомотив

Судейство

Матвеев назначен на матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо», Танашев судит игру ЦСКА и «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент

РФС объявил о назначении арбитров на игры 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Матчи пройдут с 27 по 29 октября.

Главным арбитром на игру между «Краснодаром» и московским «Динамо», которая пройдет 27 октября, назначен Станислав Матвеев. Ему будут помогать Максим Белокур и Дмитрий Маликов, резервный судья — Александр Машлякевич, ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Антон Фролов.

Дерби между ЦСКА и «Локомотивом» 29 октября будет судить Инал Танашев. Ему будут помогать Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев. Резервный судья — Рафаэль Шафеев, ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Евгений Буланов.

27 октября (вторник)

«Факел» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Максим Белокур, Дмитрий Маликов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Владимир Казьменко.

«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Варанцо Петросян, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Игорь Писанко.

28 октября (среда)

«Оренбург» — «Родина»: судья — Павел Шадыханов

Помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Акрон»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Никита Матиеску; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Данил Набока

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.

29 октября (четверг)

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Данил Каширин

Помощники судьи — Алексей Ширяев, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Михаил Плиско

Помощники судьи — Александр Богданов, Александр Павлов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Колобаев.

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