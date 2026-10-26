Матвеев назначен на матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо», Танашев судит игру ЦСКА и «Локомотива»
РФС объявил о назначении арбитров на игры 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Матчи пройдут с 27 по 29 октября.
Главным арбитром на игру между «Краснодаром» и московским «Динамо», которая пройдет 27 октября, назначен Станислав Матвеев. Ему будут помогать Максим Белокур и Дмитрий Маликов, резервный судья — Александр Машлякевич, ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Антон Фролов.
Дерби между ЦСКА и «Локомотивом» 29 октября будет судить Инал Танашев. Ему будут помогать Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев. Резервный судья — Рафаэль Шафеев, ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Евгений Буланов.
27 октября (вторник)
«Факел» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Максим Белокур, Дмитрий Маликов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Владимир Казьменко.
«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Станислав Матвеев
Помощники судьи — Варанцо Петросян, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Игорь Писанко.
28 октября (среда)
«Оренбург» — «Родина»: судья — Павел Шадыханов
Помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Ростов» — «Акрон»: судья — Сергей Чебан
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Никита Матиеску; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Данил Набока
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.
29 октября (четверг)
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Данил Каширин
Помощники судьи — Алексей Ширяев, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Андрей Бутенко.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Николай Иванов.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Михаил Плиско
Помощники судьи — Александр Богданов, Александр Павлов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Колобаев.
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