Полузащитник «Факела» Сутормин отыграл два матча со сломанной рукой

Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин сыграл два матча с переломом левой руки, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

32-летний футболист получил травму в первом тайме встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:0). Несмотря на повреждение, Сутормин вышел на матч 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1), сыграв на обезболивающих уколах. В ближайшее время полузащитнику предстоит операция.

«У Леши уже был перелом лучевой кости со смещением, сейчас у него перелом этой же кости, но в другом месте. Мы зафиксировали руку с помощью специального ортеза, поэтому все в целом было под контролем. Но я подчеркну, что мало кто захочет выходить на поле с такой травмой, Алексей заслуживает только самых добрых слов за свою самоотдачу и отношение к делу», — рассказал врач «Факела» Максим Рудяков.

Сутормин выступает за «Факел» с сезона-2026/27. На его счету 12 матчей во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

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