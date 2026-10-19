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Полузащитник «Факела» Сутормин отыграл два матча со сломанной рукой

Полузащитник «Факела» Сутормин отыграл два матча со сломанной рукой

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин сыграл два матча с переломом левой руки, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

32-летний футболист получил травму в первом тайме встречи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (2:0). Несмотря на повреждение, Сутормин вышел на матч 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1), сыграв на обезболивающих уколах. В ближайшее время полузащитнику предстоит операция.

«У Леши уже был перелом лучевой кости со смещением, сейчас у него перелом этой же кости, но в другом месте. Мы зафиксировали руку с помощью специального ортеза, поэтому все в целом было под контролем. Но я подчеркну, что мало кто захочет выходить на поле с такой травмой, Алексей заслуживает только самых добрых слов за свою самоотдачу и отношение к делу», — рассказал врач «Факела» Максим Рудяков.

Сутормин выступает за «Факел» с сезона-2026/27. На его счету 12 матчей во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.

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Источник: ФК «Факел»
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Алексей Сутормин
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Маркиньос

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