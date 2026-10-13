FONBET Кубок России, расписание и результаты 13-14 октября: «Краснодар» — «Факел», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Матчи Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.
Во вторник, 13 октября, в Кубке пройдут игры: «Спартак» Кс — «Челябинск», «Локомотив» — «Акрон» и «Краснодар» — «Факел».
В среду, 14 октября, состоятся матчи: «Волна» — «Динамо» СПб, «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Кир, «Енисей» — «Калуга», «Ленинградец» — «Луки-Энергия», «Волга» — «Муром», «Чертаново» — «Текстильщик», «Нижний Новгород» — «Шинник», «Крылья Советов» — «Балтика», «Ахмат» — «Динамо», «Динамо» Мх — «Зенит» и ЦСКА — «Ростов».
13 октября, вторник
Путь регионов
Путь РПЛ
14 октября, среда
Путь регионов
Путь РПЛ
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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12 сен 15:20
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