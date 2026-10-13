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Кубок России, расписание и результаты: Краснодар — Факел, ЦСКА — Ростов, Динамо Махачкала — Зенит и другие матчи 13-14 октября 2026

FONBET Кубок России, расписание и результаты 13-14 октября: «Краснодар» — «Факел», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Во вторник, 13 октября, в Кубке пройдут игры: «Спартак» Кс — «Челябинск», «Локомотив» — «Акрон» и «Краснодар» — «Факел».

В среду, 14 октября, состоятся матчи: «Волна» — «Динамо» СПб, «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Кир, «Енисей» — «Калуга», «Ленинградец» — «Луки-Энергия», «Волга» — «Муром», «Чертаново» — «Текстильщик», «Нижний Новгород» — «Шинник», «Крылья Советов» — «Балтика», «Ахмат» — «Динамо», «Динамо» Мх — «Зенит» и ЦСКА — «Ростов».

13 октября, вторник
Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
13 октября, 16:00. Шинник (Ярославль)
Спартак Кс
Челябинск

Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 октября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Акрон
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 октября, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Факел

14 октября, среда
Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 14:00. ФОК Заволжский (Заволжье)
Волна
Динамо СПб
FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 11:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
Динамо Кир
FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 14:30. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
Калуга
FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 15:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
Луки-Энергия
FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 17:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Муром
FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 19:00. Арена Чертаново (Москва)
Чертаново
Текстильщик
FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
14 октября, 19:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари НН
Шинник

Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 октября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
14 октября, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 октября, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Зенит
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
14 октября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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