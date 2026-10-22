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«Матч ТВ» продлил права на показ Кубка России по футболу до 2030 года

Дмитрий Сомов

«Матч ТВ» продолжит показывать матчи FONBET Кубка России по футболу в сезонах 2027/28, 2028/29 и 2029/30.

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась 22 октября на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.

«Новый контракт будет действовать до лета 2030 года», — сообщил Тащин в комментарии «Матч ТВ».

В настоящее время федеральный телеканал показывает не менее 75 встреч Кубка России за сезон, а «Матч! Премьер» — не менее 77. Все игры турнира также доступны для просмотра на сайте вещателя.

Финансовые условия новой договоренности стороны не раскрыли.

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Кубок России
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