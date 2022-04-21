Кофрие: «Спартак» сделает все, чтобы завоевать Кубок России!"

Кофрие поделился эмоциями после победы над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

«Наша команда провела великолепный матч! Мы одержали невероятную победу в тяжелейшем дерби. Я очень счастлив, меня переполняют положительные эмоции. Какие у нас шансы выиграть титул в этом сезоне? «Спартак» сделает все, чтобы завоевать Кубок России, мы можем это сделать!» — сказал Кофрие «СЭ».

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.