Василенко о победе «Факела» над «Краснодаром»: «Хочу поддержать Ребко»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» оценил победу воронежцев над «Краснодаром» (2:0) в FONBET Кубке России.

— После вашего ухода «Факел» обыграл «Краснодар» в Кубке России — 2:0. Смотрели матч?

— Конечно. И очень переживал за ребят. Искренне хотелось, чтобы у них получилось.

Нужно отдать должное футболистам. Парни действительно старались, действовали как единое целое и заслуженно победили. Очень за них рад.

Отдельно хочу поддержать Алексея Ребко. Он практически накануне матча узнал, что будет исполнять обязанности главного тренера. Молодец, сумел поговорить с командой, правильно выстроить игру.

Думаю, и сами ребята понимали, насколько важно реабилитироваться после такого крупного поражения. Они справились. Особенно рад за Абдулу Багамаева и Максима Турищева, которые забили голы.

— После матча спортивный директор Руслан Пименов сказал: «Хочется поблагодарить Олега Василенко, физически команда здорово готова. На его багаже нам и удалось обыграть «Краснодар».

— Руслан Валерьевич — футбольный человек, который сам играл на высоком уровне. Он понимает все тонкости и нюансы.

Кроме того, он ежедневно видел команду, наблюдал за тренировочным процессом и матчами. Поэтому его оценка дорогого стоит.

Но для меня принципиально важно подчеркнуть: это заслуга не одного Олега Василенко. Мы работали вместе со всем тренерским штабом.

Такая оценка означает, что двигались в правильном направлении. Конечно, это приятно.

Василенко был отправлен в отставку 11 октября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Ребко.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max