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Александр Алаев: комментарий президента РПЛ о посещаемости матчей Кубка России с картой болельщика Fan ID

Алаев призвал бойкотирующих Fan ID болельщиков вернуться на стадионы

Алексей Михайлов

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев не сомневается, что болельщики привыкнут к карте болельщика (Fan ID) на матча FONBET Кубка России, и посещаемость восстановится.

С 1 октября карта болельщика действует для прохода на матчи клубов РПЛ в Кубке России. Ранее она была нужна для посещения игр чемпионата, финала Кубка и игры за Суперкубок.

«Часто сталкивают Кубок с чемпионатом, но скажу раз и навсегда: для меня это в принципе одно соревнование. Я имею в виду, что для меня важно, чтобы и РПЛ, и Кубок России двигались вперед со всех точек зрения: от телевизионного продакшна до посещаемости. Конечно, расстроили цифры посещаемости в первом туре после введения, но я вспоминаю, как и нам давалась адаптация к этому новшеству. Но я надеюсь, что мы совместно — и Российский футбольный союз, и Российская премьер-лига, и клубы — пройдем этот этап, вернемся к хорошим базовым цифрам по посещаемости, и будет рост. Но пока видно, что посещаемость просела.

Зритель сам себя на матч не приведет. Ему нужно помочь. Клубы с этим уже сталкивались, как и лига, проходили период адаптации, он занял некоторое время, в Кубке России, надеюсь, будет быстрее. Это решение государства, не обсуждается, мы адаптировались, сейчас в Кубке адаптируемся. В очередной раз хочу сказать, что футбол для болельщиков. Тех, кто еще придерживается позиции бойкота, призываю закончить с этим и вернуться на стадион. Потому что футбол для болельщиков, без них атмосфера не та», — сказал Алаев ТАСС.

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Источник: ТАСС
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Футбол
Кубок России
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Александр Алаев
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