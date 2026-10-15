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«Родина» — «Спартак»: что проверяли судья и ВАР в конце матча — пенальти или неудаление Гордюшенко?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный арбитр матча «Родина» — «Спартак» Данил Каширин (в синем).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 90+3-й минуте матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Родина» — «Спартак» (2:4) судья Данил Каширин правильно зафиксировал фол на Манфреде Угальде и назначил пенальти в пользу гостей.

При этом он вынес предупреждение Астемиру Гордюшенко, хотя тот не пытался сыграть в мяч и толкнул в спину соперника, выбегавшего один на один с вратарем. То есть футболист «Родины» лишил спартаковца явной возможности забить гол и заслуживал удаления.

На 90+5-й минуте видеоассистенты Анатолий Жабченко и Артур Федоров предложили арбитру посмотреть повторы на мониторе у поля. При этом в графике было указано, что проверяется пенальти, а Каширину показали сам фол Гордюшенко и расположение игроков в штрафной площади общим планом.

Возможно, судье предлагали удалить игрока «Родины», но он, объявляя окончательное решение, об этом ничего не сказал — только подтвердил назначение пенальти. При этом Каширин почему-то так и не удалил Гордюшенко.

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