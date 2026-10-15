Форвард «Спартака» Даку: «Для нападающего важны голы, и мне было приятно снова это почувствовать»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился эмоциями после матча с «Родиной» (4:2) в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После первого тайма красно-белые проигрывали со счетом 2:1. Во втором тайме Даку оформил дубль. Это его первые забитые мячи за «Спартак» в Кубке.

— Насколько эти голы были значимы для вас?

— Конечно, для меня важно было забивать. Для нападающего важны голы, и мне было приятно снова это почувствовать.

— Как отреагировали на пропущенные голы?

— Мы были готовы к тому, как играет «Родина». Немного была растерянность, но готовы были перевернуть игру во втором тайме. Нереализованный пенальти Барко? Я подошел к нему, спросил, он сказал, что хочет сам ударить. Хорошо, что у него есть предчувствие и уверенность, — сказал Даку после матча.

«Спартак» набрал 10 очков и лидирует в группе А Пути РПЛ FONBET Кубка России. 28 октября красно-белые сыграют с «Рубином» в 5-м туре группового этапа.

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