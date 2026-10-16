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Ву об игре Помазуна: «После второго пропущенного мяча я подошел к Илье и проверил, все ли с ним хорошо»

Ву об игре Помазуна: «После второго пропущенного мяча я подошел к Илье и проверил, все ли с ним хорошо»

Дарик Агаларов
корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре вратаря Ильи Помазуна в матче против «Родины» (4:2) в 4-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

«После второго пропущенного мяча я подошел к Илье и проверил, все ли с ним хорошо. Естественно, мне хотелось поддержать его. Ошибки бывают. Он играл очень уверенно. В концовке «Родина» могла сравнивать счет, но Помазун нас спас», — сказал Ву «СЭ».

Илья Помазун пропускает гол.Максименко получил красную в матче РПЛ, а Помазун грубо ошибся в Кубке. Что происходит с вратарями «Спартака»?

«Спартак» с 10 очками возглавляет группу A Пути РПЛ, «Родина» идет на последнем, четвертом месте с 3 очками.

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Илья Помазун
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
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