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Некрасов о дубле Даку в ворота «Родины»: «Заработал пенальти и забил два гола — молодец!»

Александр Абустин
корреспондент
Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал победу над «Родиной» (4:2) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России, а также поделился мнением о дубле нападающего красно-белых Мирлинда Даку.

— Мы очень довольны игрой Даку, ждали, когда он получит много игрового времени, — сказал Некрасов. — Заработал пенальти и забил два гола — молодец!

— «Спартак» идет за кубком в этом сезоне?

— Кончено, «Спартак» идет за кубком — это как минимум.

— Стоит ли поддержать Помазуна после двух пропущенных голов за одну минуту?

— Помазун — прекрасный вратарь. У всех бывают не самые удачные матчи. Надо пересмотреть, что там было. Спасение в конце? Он и до концовки спасал.

«Спартак» с 10 очками возглавляет группу A Пути РПЛ, «Родина» идет на последнем, четвертом месте с 3 очками.

В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Рубином», а «Родина» встретится на выезде с «Оренбургом». Оба матча пройдут 28 октября.

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Мирлинд Даку
Кубок России
ФК Родина
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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