Сергей Юран: «Желаю Ваноли удачи в «Спартаке». Но в Европе не приглашают тренеров без опыта работы»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился своими впечатлениями от финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Финал Кубка России смотрели на стадионе?

— Да. Наконец-то как зритель просто получал удовольствие от футбола. (Смеется.) Пришел в «Лужники», чтобы поболеть за команду, в которой когда-то играл. Концовка получилась просто сумасшедшая. Настоящая кубковая! И порадовался за спартаковских болельщиков, которых иногда так жалко... Они так болеют, а команда почти все время мимо трофеев. Когда я заглядывал по ходу сезона в турнирную таблицу, мне резало глаз десятое место «Спартака».

— В декабре вы сказали: «Каррера находился два-три месяца в штабе Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит». А Ваноли взял да и выиграл Кубок России.

— С уважением отношусь к своим коллегам. Но я и правда никогда не видел, чтобы ведущие клубы Европы ставили у руля своих команд человека без опыта работы главным тренером. «Спартак» — клуб с большими традициями, флагман российского футбола. Но выбор в пользу итальянца меня, да и не только меня, удивил. Не могу представить, чтобы «Бенфика» позвала неизвестного тренера без опыта... Страшно представить, что бы устроили на трибунах фанаты. При этом я желаю Ваноли только успехов, удачи ему.

— А вы считаете, что у руля «Спартака» должен стоять кто-то из его бывших игроков?

— Не обязательно. Все определяет конечный результат. Но по большому счету иностранцы едут в Россию зарабатывать деньги. И порой им просто не хватает мотивации. Вспомните того же Манчини. Чего он добился с «Зенитом»? А затем стал чемпионом Европы со сборной Италии. Зато сменивший его Семак потом четыре раза подряд добывал с «Зенитом» золото. Как говорится, почувствуйте разницу.