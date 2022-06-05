Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:00

Сергей Юран: «Желаю Ваноли удачи в «Спартаке». Но в Европе не приглашают тренеров без опыта работы»

Сергей Юран поделился своими впечатлениями от финала БЕТСИТИ Кубка России
Виталий Айрапетов
,  
Александр Львов
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился своими впечатлениями от финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Финал Кубка России смотрели на стадионе?

— Да. Наконец-то как зритель просто получал удовольствие от футбола. (Смеется.) Пришел в «Лужники», чтобы поболеть за команду, в которой когда-то играл. Концовка получилась просто сумасшедшая. Настоящая кубковая! И порадовался за спартаковских болельщиков, которых иногда так жалко... Они так болеют, а команда почти все время мимо трофеев. Когда я заглядывал по ходу сезона в турнирную таблицу, мне резало глаз десятое место «Спартака».

— В декабре вы сказали: «Каррера находился два-три месяца в штабе Аленичева. У Массимо было время ознакомиться с лигой, с игроками, с ментальностью, и уже после этого он возглавил команду. Я десять лет в Европе играл, нигде не видел, когда ведущий клуб страны с традициями берет человека без опыта работы главным тренером. Это выглядит смешно, что сейчас он приедет и все наладит». А Ваноли взял да и выиграл Кубок России.

— С уважением отношусь к своим коллегам. Но я и правда никогда не видел, чтобы ведущие клубы Европы ставили у руля своих команд человека без опыта работы главным тренером. «Спартак» — клуб с большими традициями, флагман российского футбола. Но выбор в пользу итальянца меня, да и не только меня, удивил. Не могу представить, чтобы «Бенфика» позвала неизвестного тренера без опыта... Страшно представить, что бы устроили на трибунах фанаты. При этом я желаю Ваноли только успехов, удачи ему.

— А вы считаете, что у руля «Спартака» должен стоять кто-то из его бывших игроков?

— Не обязательно. Все определяет конечный результат. Но по большому счету иностранцы едут в Россию зарабатывать деньги. И порой им просто не хватает мотивации. Вспомните того же Манчини. Чего он добился с «Зенитом»? А затем стал чемпионом Европы со сборной Италии. Зато сменивший его Семак потом четыре раза подряд добывал с «Зенитом» золото. Как говорится, почувствуйте разницу.

Сергей Юран. Сергей Юран: «Я стал опытнее, реально смотрю на вещи. Справился бы с давлением в «Спартаке»
Сергей Юран
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Паоло Ваноли
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун: «Сегодня у меня полный шлем — есть чемпионство, есть Суперкубок и, наконец, Кубок»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости