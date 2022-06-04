Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после выиграша БЕТСИТИ Кубка России.

«Хочу поздравить всех вас с долгожданным успехом. 19 лет не было Кубка. Сегодня у меня полный шлем — есть чемпионство, есть Суперкубок и, наконец, Кубок, который нам долго не давался. Так что время прошло не зря. Время прошло еще не зря, потому что «Спартак» всегда играл чисто. «Спартак» всегда понимал, что есть бизнес, в котором на войне как на войне, и есть футбол и спорт, в котором есть должен быть fair play. Моя гордость в том, что все эти титулы достигнуты в чистом fair play.

Спасибо всем вам, что вы присутствуете вместе с нами. Поздравляю вас со столетием нашей команды, потому что «Спартак» родился в тяжелое время — в 22 год, если кто-то историю помнит, то это был голод, закончилась Гражданская война. Это было тяжело время, тем не менее люди получали удовольствие, играли в футбол. Я уверен, что футбол поможет нам выжить, и тот матч, который мы видели неделю назад, это подтверждает», — сказал Федун на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В решающем матче БЕТСИТИ Кубка России красно-белые одолели «Динамо» со счетом 2:1.

Красно-белые выиграли турнир четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022), еще дважды они играли в финале (1996, 2006).