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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:37

Федун: «Сегодня у меня полный шлем — есть чемпионство, есть Суперкубок и, наконец, Кубок»

Леонид Федун поделился эмоциями после победы «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после выиграша БЕТСИТИ Кубка России.

«Хочу поздравить всех вас с долгожданным успехом. 19 лет не было Кубка. Сегодня у меня полный шлем — есть чемпионство, есть Суперкубок и, наконец, Кубок, который нам долго не давался. Так что время прошло не зря. Время прошло еще не зря, потому что «Спартак» всегда играл чисто. «Спартак» всегда понимал, что есть бизнес, в котором на войне как на войне, и есть футбол и спорт, в котором есть должен быть fair play. Моя гордость в том, что все эти титулы достигнуты в чистом fair play.

Спасибо всем вам, что вы присутствуете вместе с нами. Поздравляю вас со столетием нашей команды, потому что «Спартак» родился в тяжелое время — в 22 год, если кто-то историю помнит, то это был голод, закончилась Гражданская война. Это было тяжело время, тем не менее люди получали удовольствие, играли в футбол. Я уверен, что футбол поможет нам выжить, и тот матч, который мы видели неделю назад, это подтверждает», — сказал Федун на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В решающем матче БЕТСИТИ Кубка России красно-белые одолели «Динамо» со счетом 2:1.

Красно-белые выиграли турнир четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022), еще дважды они играли в финале (1996, 2006).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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