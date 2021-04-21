Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над ЦСКА (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы увидели продолжение первого весеннего матча. Тот же сценарий, та же энергетика. ЦСКА бессмысленно борется в атаке, «Локомотив» тонко контратакует и забивает. Ничего не поменялось. ЦСКА ничего не придумал с тех пор. Решето в обороне, хаос — пара защитников даже не дергаются. На последней минуте выбегает Крыховяк, а его никто не встречается. На фоне «Локомотива» это другая лига. Нет организации»

Также Геркус выделил Смолова и Гильерме в составе железнодорожников.

«Команда очень организована. Все прогрессируют, план на игру понятен, высокое взаимопонимание, прибавили в уверенности. Хотел бы отметить Федора Смолова — гигантский объем работы проделывает. Он всегда его проделывал, боролся, отрабатывал, напрягал защиту, теперь еще и стал забивать. И топ-сезон Гиля проводит — все тащит. Чтобы с таким «Локомотивом» играть, надо что-то придумывать», — добавил Геркус.

В финале «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые сегодня одолели по пенальти «Ахмат».

(Константин Колмаков)