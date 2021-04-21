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Зе Луиш может вернуться в состав «Локо» к игре с «Зенитом»

21:37
Зе Луиш. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зе Луиш. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над ЦСКА (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России прокомментировал будущее полузащитника Мухина, а также рассказал, когда форвард Зе Луиш вернется в состав.

— Какая из прошедших побед запомнилась вам больше всего?

— Без разницы. Каждая игра для нас как маленький финал. Ровно 3 месяца назад мы играли в Москве против «Тамбова», тогда мы шли на 9 позиции, на нас никто не рассчитывал. Но впереди нас ждут тяжелые игры, нам нельзя упускать то, что мы заработали.

— Какое будущее у Мухина?

— Не буду касаться таких вопросов. У нас есть план, будем обсуждать внутри клуба.

— Зе Луиш еще может появиться на поле?

— Да, последние 3 дня он тренируется в общей группе. Я рад, что он потихоньку возвращается. Надо осторожно дожидаться. Надеюсь, он будет уже в следующей игре с нами. Если не выйдет, то точно будет готов к «Зениту».

(Сергей Федоров)

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