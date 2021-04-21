Николич: «Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после победы над ЦСКА (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России отметил изменения в составе армейцев, а также прокомментировал выбор состава.

— Как вам сегодняшний матч?

— Хочу поздравить команду с очередной победой. Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд. Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной.

— Есть ли изменения у ЦСКА с приходом Олича?

— Есть изменения. Это очень качественная команда. Эджуке, Влашич, Рондон, Акинфеев — сильнейшие игроки, тяжело играть с ними. У нас сегодня все получилось, я доволен, что мы вышли в финал. Сейчас ребята пару дней восстановятся и уже в пятницу летим в Саранск. Сейчас все мысли уже только об этой игре.

— Почему Магкеев выходит на поле на замену?

— Я доволен его игрой. Посмотрим, как получится дальше. Для нас важно, чтобы все игроки могли набирать форму, если они немного проседают. Чорлука, Пабло и Гилерме также отлично сыграли.

— Вы проиграли ЦСКА по количеству ударов.

— Меня это немного беспокоит. Надо еще поработать над качеством игры. Самоотдача футболистов все равно сегодня была на самом высоком уровне.

В финале Кубка «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые сегодня одолели по пенальти «Ахмат».

(Сергей Федоров)