Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны
Неочевидный маркер игрового кризиса «Зенита» — когда на поле брошены все звезды, использованы несколько схем и пять замен, каждый второй на поле в состоянии в одиночку сделать разницу, а результат все равно обеспечивает Александр Ерохин. Безусловно, важнейшая фигура даже в 35 лет и, возможно, один из самых продуктивных джокеров лиги. Но явно не тот, кто должен влиять на топ-задачи больше Вендела и Клаудиньо, Лусиано и Кассьерры, Соболева, Артура, Педро, Мостового и остальных селебрити.
То, что в игровом плане «Зенит» не в порядке, было очевидно еще в Оренбурге. Команда поразила вальяжным началом, нежеланием переключать скорости под прессингом; наконец, отсутствием доминирования в большинстве — и все это против слабейшей команды лиги. При этом казалось, что спасительный гол Ерохина замаскирует проблемы и прокачает игроков ментально. Все же умение выцарапывать очки в неудачных матчах — важнейшее качество, когда решаешь серьезные задачи. Плюс такие победы дают гораздо больший психологический эффект, чем, например, разгромы, в которых интрига задыхается уже к 15-й минуте.
Но на «Зенит» ничего не повлияло — потому что проблемы начались не в Оренбурге. Они тянутся с прошлого сезона.
Не нужно обладать продвинутой статистикой, чтобы зафиксировать: Клаудиньо давно не играет и на 70 процентов от своих возможностей, которые все видели в первые месяцы в России. Мягко говоря, не прогрессируют Вендел, Кассьерра и Мостовой. Барриос и Дуглас не опускаются ниже определенного уровня, но топ-показатели давно из себя не выжимают — как и все лидеры «Зенита», давно осознавшие, что для победы в РПЛ не обязательно убиваться. Хватит минимальных усилий.
С одной стороны, весной это привело к самому нервному финишу в эпоху Сергея Семака. С другой — в очередной раз подтвердило: если даже из такого кризиса получилось выйти с треблом, какой смысл напрягаться?
В этой ситуации нужно отметить выдержку боссов «Зенита»: обычно в командах, которые уже не трансформируют класс игроков в качество игры, меняют либо тренера, либо футболистов. В Питере разработали промежуточный вариант: доверились коучу и сохранили лидеров, но летом освежили раздевалку новыми звездами. Получилось ярко: 15:0 к пятому туру, космические показатели Максима Глушенкова и полемика по досрочному чемпионству. Но с каждым новым матчем «Зенита» усиливается ощущение, что это — временный эффект.
На старте сезона любой матч действующего чемпиона производил мощнейшее впечатление и вселял ужас в каждого следующего оппонента. А что сейчас? Разгромы «Крыльев», «Рубина» и «Ростова» сменились натужными победами над аутсайдерами. За них никто не предъявляет (результат-то есть), но про эстетическое наслаждение пришлось забыть. К тому же «Химки», «Спартак», «Краснодар» и «Локо» быстро доказали, что с русским «галактикос» вполне можно играть на равных. А «Крылья» вообще будто вернули «Зенит» в весну, когда поражения на «Газпром Арене» уже не шокировали, а полностью соответствовали качеству футбола.
Да, статус лидера при этом никуда не делся — что в мае, что сейчас. Причем в обоих случаях — из-за синхронного спада конкурентов. Но рассчитывать на повторение развязки во втором сезоне — самоубийство. Как минимум потому, что теперь каждый знает: скинуть «Зенит» реально. Как максимум — в лиге хватает тех, кто впечатляет больше чемпиона. Пока банда Семака лениво душит оппонентов, не выходя из энергосберегающего режима, «Локомотив» выдает ярчайший первый круг и забирает приз зрительских симпатий. «Краснодар» покушается на рекордную серию из побед (правда, неудачно). А «Спартак», закончив с экспериментами с составом, просто поражает: теперь он, а не «Зенит», коллекционирует разгромы, прессингует на 90-й минуте и играет в самый качественный футбол.
Возможно, зимняя пауза, полноценные сборы и новые трансферы произведут в Санкт-Петербурге нужный эффект, как на старте сезона. Но где гарантия, что все снова не упрется в нулевую мотивацию звезд?
Раньше «Зенит» испепелял взглядом любого гранда РПЛ, а теперь мучается в Химках и Оренбурге, сгорает в Краснодаре и получает от «Крыльев» три мяча за тайм. И даже после такого не сносит аутсайдера со злости, а спокойно проигрывает на своем поле.
Глядя на это, у меня все меньше уверенности, что у Семака остались рычаги воздействия на самый дорогой в лиге состав, который перенасытился победами и практически уравнял расклады на титул.
Не удивлюсь, если летом в руководстве уже не ограничатся пограничными решениями — причем независимо от финала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3