Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны

Текущее лидерство — только благодаря спаду конкурентов.

Неочевидный маркер игрового кризиса «Зенита» — когда на поле брошены все звезды, использованы несколько схем и пять замен, каждый второй на поле в состоянии в одиночку сделать разницу, а результат все равно обеспечивает Александр Ерохин. Безусловно, важнейшая фигура даже в 35 лет и, возможно, один из самых продуктивных джокеров лиги. Но явно не тот, кто должен влиять на топ-задачи больше Вендела и Клаудиньо, Лусиано и Кассьерры, Соболева, Артура, Педро, Мостового и остальных селебрити.

То, что в игровом плане «Зенит» не в порядке, было очевидно еще в Оренбурге. Команда поразила вальяжным началом, нежеланием переключать скорости под прессингом; наконец, отсутствием доминирования в большинстве — и все это против слабейшей команды лиги. При этом казалось, что спасительный гол Ерохина замаскирует проблемы и прокачает игроков ментально. Все же умение выцарапывать очки в неудачных матчах — важнейшее качество, когда решаешь серьезные задачи. Плюс такие победы дают гораздо больший психологический эффект, чем, например, разгромы, в которых интрига задыхается уже к 15-й минуте.

Но на «Зенит» ничего не повлияло — потому что проблемы начались не в Оренбурге. Они тянутся с прошлого сезона.

Не нужно обладать продвинутой статистикой, чтобы зафиксировать: Клаудиньо давно не играет и на 70 процентов от своих возможностей, которые все видели в первые месяцы в России. Мягко говоря, не прогрессируют Вендел, Кассьерра и Мостовой. Барриос и Дуглас не опускаются ниже определенного уровня, но топ-показатели давно из себя не выжимают — как и все лидеры «Зенита», давно осознавшие, что для победы в РПЛ не обязательно убиваться. Хватит минимальных усилий.

С одной стороны, весной это привело к самому нервному финишу в эпоху Сергея Семака. С другой — в очередной раз подтвердило: если даже из такого кризиса получилось выйти с треблом, какой смысл напрягаться?

Андрей Мостовой радуется голу в ворота «Локомотива» вместе с футболистами «Зенита». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

В этой ситуации нужно отметить выдержку боссов «Зенита»: обычно в командах, которые уже не трансформируют класс игроков в качество игры, меняют либо тренера, либо футболистов. В Питере разработали промежуточный вариант: доверились коучу и сохранили лидеров, но летом освежили раздевалку новыми звездами. Получилось ярко: 15:0 к пятому туру, космические показатели Максима Глушенкова и полемика по досрочному чемпионству. Но с каждым новым матчем «Зенита» усиливается ощущение, что это — временный эффект.

На старте сезона любой матч действующего чемпиона производил мощнейшее впечатление и вселял ужас в каждого следующего оппонента. А что сейчас? Разгромы «Крыльев», «Рубина» и «Ростова» сменились натужными победами над аутсайдерами. За них никто не предъявляет (результат-то есть), но про эстетическое наслаждение пришлось забыть. К тому же «Химки», «Спартак», «Краснодар» и «Локо» быстро доказали, что с русским «галактикос» вполне можно играть на равных. А «Крылья» вообще будто вернули «Зенит» в весну, когда поражения на «Газпром Арене» уже не шокировали, а полностью соответствовали качеству футбола.

Да, статус лидера при этом никуда не делся — что в мае, что сейчас. Причем в обоих случаях — из-за синхронного спада конкурентов. Но рассчитывать на повторение развязки во втором сезоне — самоубийство. Как минимум потому, что теперь каждый знает: скинуть «Зенит» реально. Как максимум — в лиге хватает тех, кто впечатляет больше чемпиона. Пока банда Семака лениво душит оппонентов, не выходя из энергосберегающего режима, «Локомотив» выдает ярчайший первый круг и забирает приз зрительских симпатий. «Краснодар» покушается на рекордную серию из побед (правда, неудачно). А «Спартак», закончив с экспериментами с составом, просто поражает: теперь он, а не «Зенит», коллекционирует разгромы, прессингует на 90-й минуте и играет в самый качественный футбол.

Возможно, зимняя пауза, полноценные сборы и новые трансферы произведут в Санкт-Петербурге нужный эффект, как на старте сезона. Но где гарантия, что все снова не упрется в нулевую мотивацию звезд?

Раньше «Зенит» испепелял взглядом любого гранда РПЛ, а теперь мучается в Химках и Оренбурге, сгорает в Краснодаре и получает от «Крыльев» три мяча за тайм. И даже после такого не сносит аутсайдера со злости, а спокойно проигрывает на своем поле.

Глядя на это, у меня все меньше уверенности, что у Семака остались рычаги воздействия на самый дорогой в лиге состав, который перенасытился победами и практически уравнял расклады на титул.

Не удивлюсь, если летом в руководстве уже не ограничатся пограничными решениями — причем независимо от финала.