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Сегодня, 13:00

Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ-2024/25
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Сергей Семак с игроками «Зенита» после матча с «Акроном» в 12-м туре РПЛ.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Текущее лидерство — только благодаря спаду конкурентов.

Неочевидный маркер игрового кризиса «Зенита» — когда на поле брошены все звезды, использованы несколько схем и пять замен, каждый второй на поле в состоянии в одиночку сделать разницу, а результат все равно обеспечивает Александр Ерохин. Безусловно, важнейшая фигура даже в 35 лет и, возможно, один из самых продуктивных джокеров лиги. Но явно не тот, кто должен влиять на топ-задачи больше Вендела и Клаудиньо, Лусиано и Кассьерры, Соболева, Артура, Педро, Мостового и остальных селебрити.

То, что в игровом плане «Зенит» не в порядке, было очевидно еще в Оренбурге. Команда поразила вальяжным началом, нежеланием переключать скорости под прессингом; наконец, отсутствием доминирования в большинстве — и все это против слабейшей команды лиги. При этом казалось, что спасительный гол Ерохина замаскирует проблемы и прокачает игроков ментально. Все же умение выцарапывать очки в неудачных матчах — важнейшее качество, когда решаешь серьезные задачи. Плюс такие победы дают гораздо больший психологический эффект, чем, например, разгромы, в которых интрига задыхается уже к 15-й минуте.

Густаво Мантуан и&nbsp;Матео Кассьерра празднуют гол в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. 10&nbsp;ноября. Грозный. Почему «Зенит» станет чемпионом. Три главные причины

Но на «Зенит» ничего не повлияло — потому что проблемы начались не в Оренбурге. Они тянутся с прошлого сезона.

Не нужно обладать продвинутой статистикой, чтобы зафиксировать: Клаудиньо давно не играет и на 70 процентов от своих возможностей, которые все видели в первые месяцы в России. Мягко говоря, не прогрессируют Вендел, Кассьерра и Мостовой. Барриос и Дуглас не опускаются ниже определенного уровня, но топ-показатели давно из себя не выжимают — как и все лидеры «Зенита», давно осознавшие, что для победы в РПЛ не обязательно убиваться. Хватит минимальных усилий.

С одной стороны, весной это привело к самому нервному финишу в эпоху Сергея Семака. С другой — в очередной раз подтвердило: если даже из такого кризиса получилось выйти с треблом, какой смысл напрягаться?

Андрей Мостовой радуется голу в ворота «Локомотива» вместе с футболистами «Зенита».
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

В этой ситуации нужно отметить выдержку боссов «Зенита»: обычно в командах, которые уже не трансформируют класс игроков в качество игры, меняют либо тренера, либо футболистов. В Питере разработали промежуточный вариант: доверились коучу и сохранили лидеров, но летом освежили раздевалку новыми звездами. Получилось ярко: 15:0 к пятому туру, космические показатели Максима Глушенкова и полемика по досрочному чемпионству. Но с каждым новым матчем «Зенита» усиливается ощущение, что это — временный эффект.

На старте сезона любой матч действующего чемпиона производил мощнейшее впечатление и вселял ужас в каждого следующего оппонента. А что сейчас? Разгромы «Крыльев», «Рубина» и «Ростова» сменились натужными победами над аутсайдерами. За них никто не предъявляет (результат-то есть), но про эстетическое наслаждение пришлось забыть. К тому же «Химки», «Спартак», «Краснодар» и «Локо» быстро доказали, что с русским «галактикос» вполне можно играть на равных. А «Крылья» вообще будто вернули «Зенит» в весну, когда поражения на «Газпром Арене» уже не шокировали, а полностью соответствовали качеству футбола.

Да, статус лидера при этом никуда не делся — что в мае, что сейчас. Причем в обоих случаях — из-за синхронного спада конкурентов. Но рассчитывать на повторение развязки во втором сезоне — самоубийство. Как минимум потому, что теперь каждый знает: скинуть «Зенит» реально. Как максимум — в лиге хватает тех, кто впечатляет больше чемпиона. Пока банда Семака лениво душит оппонентов, не выходя из энергосберегающего режима, «Локомотив» выдает ярчайший первый круг и забирает приз зрительских симпатий. «Краснодар» покушается на рекордную серию из побед (правда, неудачно). А «Спартак», закончив с экспериментами с составом, просто поражает: теперь он, а не «Зенит», коллекционирует разгромы, прессингует на 90-й минуте и играет в самый качественный футбол.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко, вратарь &laquo;Динамо&raquo; Игорь Лещук, футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Безумный, безумный, безумный тур! Весь топ-3 проигрывает дома — 3:9, Лещук забивает, проблемные «Крылья» побеждают чемпиона

Возможно, зимняя пауза, полноценные сборы и новые трансферы произведут в Санкт-Петербурге нужный эффект, как на старте сезона. Но где гарантия, что все снова не упрется в нулевую мотивацию звезд?

Раньше «Зенит» испепелял взглядом любого гранда РПЛ, а теперь мучается в Химках и Оренбурге, сгорает в Краснодаре и получает от «Крыльев» три мяча за тайм. И даже после такого не сносит аутсайдера со злости, а спокойно проигрывает на своем поле.

Глядя на это, у меня все меньше уверенности, что у Семака остались рычаги воздействия на самый дорогой в лиге состав, который перенасытился победами и практически уравнял расклады на титул.

Не удивлюсь, если летом в руководстве уже не ограничатся пограничными решениями — причем независимо от финала.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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