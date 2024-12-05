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Сегодня, 13:00

Почему «Зенит» станет чемпионом. Три главные причины

Три главные причины, почему «Зенит» станет чемпионом в сезоне-2024/25
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Зенита» празднуют победу в чемпионате России в 2024 году
Радость игроков «Зенита» после победы в чемпионате России-2023/24. 25 мая. Санкт-Петербург.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Форма меняется — класс остается.

Сперва проговорим — «Зенит» и правда не в порядке. Кризис начался не в этом месяце и даже не в этом сезоне. Проблемы чемпиона тянутся с лета 2023 года. Тогда клуб отпустил Малкома и Кузяева, но не подобрал подходящих исполнителей на замену. Мощь команды на месте, она по-прежнему самая сильная в лиге, но вот доминирования уже давненько никто не видит. «Зенит» стал куда пассивнее и тусклее смотреться в топ-матчах, все чаще испытывает трудности с преодолением низкого блока соперника, стал реже проникать в чужую штрафную. Как итог — теперь соперники не боятся чемпиона еще до выхода на поле, даже аутсайдеры понимают, что оттяпать очки у него вполне реально.

Сергей Семак с&nbsp;игроками &laquo;Зенита&raquo; после матча с &laquo;Акроном&raquo; в&nbsp;12-м туре РПЛ. Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны

Уже в прошлом сезоне было видно, что «Зенит» не тот — впервые при Семаке ушли на зимнюю паузу не на первом месте. Главными претендентами на титул тогда называли «Краснодар» и «Динамо», но ни те, ни другие не справились с давлением на весеннем отрезке. Сейчас будто похожая история — «Краснодар» лишь в последний месяц начал разбазаривать очки, что позволило «Зениту» вскарабкаться на первую строчку. Но сделано это было очень неубедительно — натужные победы над «Динамо» Мх, «Ахматом» и «Оренбургом», внезапное домашнее поражение от «Крыльев Советов». В общем, есть множество поводов сомневаться, что гегемон сможет защитить свой трон от посягательств.

Но все же при всем этом складывается ощущение, что свое «Зенит» к маю возьмет. И на то есть несколько причин.

Первая — качество состава. Заявка сине-бело-голубых оценивается Transfermarkt в 181 миллион евро, у идущего на втором месте «Спартака» — в 103 миллиона, у третьего «Динамо» — в 95. Понятно, что в футбол играют люди, а не цифры, но разрыв очень существенный. Вендел, Кассьерра, Клаудиньо и Соболев могут быть в плохой форме, но состояние футболистов по ходу сезона меняется, а класс остается — значит, каждый может добавить на определенном отрезке и делать результат в решающие моменты (что успешно проворачивал Глушенков на стартовом отрезке).

Отсюда плавно вытекает второй аргумент — «Зенит» традиционно прибавляет на весенней стадии. За пять последних сезонов питерцы несколько раз подходили к зимней паузе без существенного отрыва в таблице, но увеличивали разрыв на финишной прямой. Пока другие не выдерживали давления, «Зенит» как будто, наоборот, раскрепощался и выдавал если не максимум, то что-то близкое к нему. Опять же, весна 2024-го для команды Семака была далеко не идеальной, первая часть сезона и вовсе скорее провальной, но итоговый результат остался тем же, что и годами ранее.

Результаты «Зенита» до и после зимней паузы в последних пяти сезонах

Причина этому — нестабильность конкурентов. И это, пожалуй, главный довод в пользу того, что на первой строчке таблицы в мае мы увидим уже привычное слово. «Краснодар» мощно на ходу прибавил с Мусаевым и выдал рекордную для себя серию без поражений, «Спартак» играет в доминирующий футбол, «Локомотив» нашел чит-код в лице Батракова, «Динамо» по-прежнему эффектно в атаке. Но всех конкурентов «Зенита» объединяет одно — они показывают крутую игру лишь отрезками, а рассыпаться могут в любой момент. Причем предсказать внезапное падение практически нереально.

В любом случае получается так, что при всех похвалах в адрес «Краснодара», «Спартака» и остальных пока критикуемый всеми «Зенит» остается на первой строчке таблицы. Критикуемый заслуженно — у Семака и правда накопился ворох проблем, которые нужно решить. Лишь в прошлом сезоне тренерский штаб не придумал, как пересобрать команду. Но до этого решения всегда находились — будь то смена схемы или переориентация игры на мощного новичка. В пользу «Зенита» говорят в первую очередь качественный состав и стабильный тренерский штаб, который уже демонстрировал, как может давать результат даже в трудных обстоятельствах.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо. «Как запустил себя Клаудиньо! А «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ». Орлов — о поражении «Зенита» и чудо-голе Угальде

Но даже если питерцы завоюют очередное чемпионство, к тревожным звоночкам прислушаться необходимо. Иначе задача удержания лидерства в российском футболе с каждым сезоном будет становиться все более сложной.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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