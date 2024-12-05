Почему «Зенит» станет чемпионом. Три главные причины
Сперва проговорим — «Зенит» и правда не в порядке. Кризис начался не в этом месяце и даже не в этом сезоне. Проблемы чемпиона тянутся с лета 2023 года. Тогда клуб отпустил Малкома и Кузяева, но не подобрал подходящих исполнителей на замену. Мощь команды на месте, она по-прежнему самая сильная в лиге, но вот доминирования уже давненько никто не видит. «Зенит» стал куда пассивнее и тусклее смотреться в топ-матчах, все чаще испытывает трудности с преодолением низкого блока соперника, стал реже проникать в чужую штрафную. Как итог — теперь соперники не боятся чемпиона еще до выхода на поле, даже аутсайдеры понимают, что оттяпать очки у него вполне реально.
Уже в прошлом сезоне было видно, что «Зенит» не тот — впервые при Семаке ушли на зимнюю паузу не на первом месте. Главными претендентами на титул тогда называли «Краснодар» и «Динамо», но ни те, ни другие не справились с давлением на весеннем отрезке. Сейчас будто похожая история — «Краснодар» лишь в последний месяц начал разбазаривать очки, что позволило «Зениту» вскарабкаться на первую строчку. Но сделано это было очень неубедительно — натужные победы над «Динамо» Мх, «Ахматом» и «Оренбургом», внезапное домашнее поражение от «Крыльев Советов». В общем, есть множество поводов сомневаться, что гегемон сможет защитить свой трон от посягательств.
Но все же при всем этом складывается ощущение, что свое «Зенит» к маю возьмет. И на то есть несколько причин.
Первая — качество состава. Заявка сине-бело-голубых оценивается Transfermarkt в 181 миллион евро, у идущего на втором месте «Спартака» — в 103 миллиона, у третьего «Динамо» — в 95. Понятно, что в футбол играют люди, а не цифры, но разрыв очень существенный. Вендел, Кассьерра, Клаудиньо и Соболев могут быть в плохой форме, но состояние футболистов по ходу сезона меняется, а класс остается — значит, каждый может добавить на определенном отрезке и делать результат в решающие моменты (что успешно проворачивал Глушенков на стартовом отрезке).
Отсюда плавно вытекает второй аргумент — «Зенит» традиционно прибавляет на весенней стадии. За пять последних сезонов питерцы несколько раз подходили к зимней паузе без существенного отрыва в таблице, но увеличивали разрыв на финишной прямой. Пока другие не выдерживали давления, «Зенит» как будто, наоборот, раскрепощался и выдавал если не максимум, то что-то близкое к нему. Опять же, весна 2024-го для команды Семака была далеко не идеальной, первая часть сезона и вовсе скорее провальной, но итоговый результат остался тем же, что и годами ранее.
Причина этому — нестабильность конкурентов. И это, пожалуй, главный довод в пользу того, что на первой строчке таблицы в мае мы увидим уже привычное слово. «Краснодар» мощно на ходу прибавил с Мусаевым и выдал рекордную для себя серию без поражений, «Спартак» играет в доминирующий футбол, «Локомотив» нашел чит-код в лице Батракова, «Динамо» по-прежнему эффектно в атаке. Но всех конкурентов «Зенита» объединяет одно — они показывают крутую игру лишь отрезками, а рассыпаться могут в любой момент. Причем предсказать внезапное падение практически нереально.
В любом случае получается так, что при всех похвалах в адрес «Краснодара», «Спартака» и остальных пока критикуемый всеми «Зенит» остается на первой строчке таблицы. Критикуемый заслуженно — у Семака и правда накопился ворох проблем, которые нужно решить. Лишь в прошлом сезоне тренерский штаб не придумал, как пересобрать команду. Но до этого решения всегда находились — будь то смена схемы или переориентация игры на мощного новичка. В пользу «Зенита» говорят в первую очередь качественный состав и стабильный тренерский штаб, который уже демонстрировал, как может давать результат даже в трудных обстоятельствах.
Но даже если питерцы завоюют очередное чемпионство, к тревожным звоночкам прислушаться необходимо. Иначе задача удержания лидерства в российском футболе с каждым сезоном будет становиться все более сложной.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3