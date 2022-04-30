«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»

«Зенит» после четырех чемпионств подряд в двух титулах от повторения рекорда «Спартака»

Питерцы в четвертый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России, а всего этот титул стал для сине-бело-голубых восьмым в российской истории.

По числу побед в турнире «Зенит» занимает второе место: от ЦСКА команда Сергея Семака оторвалась уже на две, но до повторения рекорда, который принадлежит «Спартаку» ей необходимо взять трофей еще дважды.

Все чемпионы России.

Четырехлетняя победная серия — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не пускал никого на первое место, шесть лет. В советский же период лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трижды кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России.

Питерцы во второй раз подряд обеспечили золото в домашнем матче с «Локомотивом». Правда, год назад Гильерме вынужден был достать из сетки шесть мячей, тогда как теперь — три. Пять из восьми чемпионств сине-бело-голубых оформлены на родных полях (трижды на «Петровском», дважды на «Газпром Арене»), по разу золотыми становились игры в Раменском, Грозном и Краснодаре.

«Золотые» матчи «Зенита в чемпионате России.

В этом году команда Семака гарантировала выигрыш золотых медалей за три тура до окончания чемпионата. 46-летний специалист никогда не доводил чемпионский вопрос до последних матчей. В сезоне-2019/20 питерцы первенствовали за четыре тура до финиша, в РПЛ-2018/19 — за три, весной 2021-го — за два.

Случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания .

По общему количеству побед в высшем дивизионе Семак обогнал Юрия Семина и Леонида Слуцкого. Сергей Богданович сравнялся с Валерием Газзаевым, под руководством которого в 2003 году впервые стал чемпионом в качестве игрока. Чаще них титул в должности главного тренера завоевывал только Олег Романцев — восемь.