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«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»

«Зенит» после четырех чемпионств подряд в двух титулах от повторения рекорда «Спартака»
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Сергеев и Юри Алберто.
Фото ФК «Зенит»
Все чемпионы России.
Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России.
«Золотые» матчи «Зенита в чемпионате России.
Случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания .
Все тренеры-чемпионы России.
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Питерцы в четвертый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата России, а всего этот титул стал для сине-бело-голубых восьмым в российской истории.

По числу побед в турнире «Зенит» занимает второе место: от ЦСКА команда Сергея Семака оторвалась уже на две, но до повторения рекорда, который принадлежит «Спартаку» ей необходимо взять трофей еще дважды.

Все чемпионы России.
Все чемпионы России.

Четырехлетняя победная серия — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не пускал никого на первое место, шесть лет. В советский же период лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трижды кряду.

Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России.
Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России.

Питерцы во второй раз подряд обеспечили золото в домашнем матче с «Локомотивом». Правда, год назад Гильерме вынужден был достать из сетки шесть мячей, тогда как теперь — три. Пять из восьми чемпионств сине-бело-голубых оформлены на родных полях (трижды на «Петровском», дважды на «Газпром Арене»), по разу золотыми становились игры в Раменском, Грозном и Краснодаре.

«Золотые» матчи «Зенита в чемпионате России.
«Золотые» матчи «Зенита в чемпионате России.

В этом году команда Семака гарантировала выигрыш золотых медалей за три тура до окончания чемпионата. 46-летний специалист никогда не доводил чемпионский вопрос до последних матчей. В сезоне-2019/20 питерцы первенствовали за четыре тура до финиша, в РПЛ-2018/19 — за три, весной 2021-го — за два.

Случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания .
Случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания .

По общему количеству побед в высшем дивизионе Семак обогнал Юрия Семина и Леонида Слуцкого. Сергей Богданович сравнялся с Валерием Газзаевым, под руководством которого в 2003 году впервые стал чемпионом в качестве игрока. Чаще них титул в должности главного тренера завоевывал только Олег Романцев — восемь.

Все тренеры-чемпионы России.
Все тренеры-чемпионы России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 46) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 72) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Марадишвили, 82) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Бека Бека, 82) Керк Изидор (Камано, 72)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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