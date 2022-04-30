Семак после чемпионства «Зенита»: «Мы не доминируем в РПЛ, но хотим этого достичь!»

Золотая пресс-конференция.

«Зенит» после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ досрочно обеспечил четвертое подряд чемпионство. После окончания матча на вопросы журналистов ответил главный тренер команды Сергей Семак.

Будущее зависит от решения УЕФА

— Как впечатления от матча?

— Игра была непростой. В первом тайме была нервозность. Но смогли отыграться, создавали неплохие моменты. Во втором тайме перестроилось, нервозность ушла. Рад, что мы увеличили разрыв в счете и избежали нервной концовки. Поздравляю весь город с победой!

— Планировали ли вы замену Михаила Кержакова в первом тайме?

— Мы думали над этим. Но Миша своим трудом заслужил сыграть полный матч. У Одоевского все еще впереди. Ошибки случаются. Может быть, не самая лучшая игра Миши, но команде нужно выручать вратаря, что у нас сегодня и получилось.

— Чем для вас выделяется именно этот сезон?

— Сложности есть каждый сезон. Если в первый год нам нужно было определиться с составом, во втором были проблемы с коронавирусом, потом травмы. Мы не знаем, что будет в будущем, сыграем ли в азиатской Лиге чемпионов. Не знаем, какое будет решение УЕФА. Исходя из этого решения будем думать над будущим. Все немного привыкли к нашим чемпионствам, но поверьте, что выигрывать каждый год не так уж просто. Звонят все тренеры, особенно иностранные, поздравляют. Они понимают, насколько это сложно. Многие люди, которые не болеют за «Зенит», хотят видеть наверху таблицы другую команду, но наша задача побеждать как можно чаще.

— Вы продолжаете настаивать, что «Зенит» не доминирует в РПЛ?

— Да. С точки зрения результатов в РПЛ так можно сказать. А с точки зрения игры и запаса прочности у меня эталон — «Бавария». Наши победы в большинстве случаев — постоянные нервы. У нас все время кипит работа, мы не можем сказать, что кого-то легко обыгрываем в чемпионате. Пока мы не доминируем, но хотелось бы.

Поражение «Динамо» нас удивило

— Дадите ли вы отдых лидерам в следующих матчах? И стоит ли ждать резервистов?

— Что касается отдыха для игроков, то мы посмотрим. На ближайшую игру — точно нет. А дальше будет зависеть от желания ребят, особенно иностранцев. Хотим посмотреть и на футболистов, которые не получают много игровой практики. По резервистам подумаем, есть ли смысл кого-то приглашать. Здесь нужно понимать, что их стоит вызывать, если они действительно будут играть.

— Как изменилась установка на матч после поражения «Динамо» от «Урала»?

— Абсолютно не изменилась. Изменился настрой и посыл в раздевалке. Для нас самым главным было готовиться к матчу. Вместе с тренерским штабом следили за игрой. Результат нас удивил. Это был приятный момент, что мы можем выполнить задачу сегодня, не откладывая на будущее.

— Какова ситуация с вашим контрактом?

— Опция автопродления есть. Посмотрим по поводу активации, время есть. Объявления о контракте — прерогатива клуба.

— Довольны ли вы тем, как влились в клуб Сергеев и Юри Алберто?

— Мы верили в Ваню Сергеева. Сегодня он сыграл просто блестяще. Он адаптировался в клубе. С Юри Альберто сложнее, он менял страну. Помогала только наша диаспора бразильцев. Ему еще есть куда прогрессировать, но он тоже уже выполняет большой объем работы. Многие другие российские игроки тоже очень хорошо себя проявляют, плюс тот же Алип. И наши старожилы не сбавляют, помогают команде.

— Можно ли провести параллели между нынешним «Зенитом» и «Спартаком» 90-х?

— Думаю, тот «Спартак» был сильнее на голову всех конкурентов. Футболисты были собраны очень хорошего уровня, игра команды выделялась. Мне кажется, в нынешнем «Зените» другие сложности. Приходится в каких-то элементах играть проще, варьировать схему. Мне еще после первого чемпионства говорили, что надо бежать, второй раз так не получится. То же самое было после третьего. Но мы справляемся. Игроки меняются, а наша эффективность от этого не уменьшается.