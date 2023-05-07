Как выглядит топ-команда из игроков «Зенита» и «Спартака»? Промес и Малком — в старте, Зобнин и Кассьерра — в запасе
Вратарь
Основной: Александр Селихов
В «Спартаке» и «Зените» нет более стабильного и высококлассного голкипера, чем Александр Селихов. Железное место в основе москвичей, шесть сухих матчей в РПЛ и множество эффектных спасений — оборона «Спартака» заставляет кипера плотно трудиться, но он умеет это делать.
Запасной: Михаил Кержаков
Вратарь чемпиона России — отличный второй номер в ситуации, когда не нужно героизма. В «Зените» его особо не требуют, поэтому у Александра 12 сухих матчей и 12 пропущенных мячей в РПЛ. Отличный результат, но вполне ожидаемый с обороной питерцев.
Защитники
Основной: Вячеслав Караваев
Один из главных правых защитников России — опытный Вячеслав Караваев. У латераля стабильное место в старте и гора чемпионств за плечами — если Караваев еще не легенда, то через несколько лет точно ей станет.
Запасной: Даниил Денисов
Даниила Денисова от Вячеслава Караваева отличает только возраст и опыт — в остальном у них отличная конкуренция. В этом году спартаковец ворвался не только в старт красно-белых, но также и в сборную России. Огромный потенциал.
Основной: Родригао
Борьба, напор, стабильность. Бразилец — один из тех, благодаря кому Кержаков чувствует себя спокойно. Родригао забетонировал за собой место в основе — серебряным призером он уже побыл, теперь побудет и чемпионом.
Запасной: Никита Чернов
Основной защитник «Спартака» хорош при Гильермо Абаскале — несмотря на травмы, выступает он довольно стабильно. Не так давно получал даже вызов в сборную — в общем, идеальный дублер бразильского коллеги.
Основной: Георгий Джикия
Здесь просто без комментариев. Многолетний капитан и легенда «Спартака» не только вожак на поле и в раздевалке, но и качественный защитник. Джикия достоин места в любой символической сборной.
Запасной: Ренан
Тот самый парень, которым интересовался «Реал». А еще он вызывался в настоящую сборную Бразилии и даже дебютировал — в общем, защитник интересный, но пока это все авансы.
Основной: Дуглас Сантос
Незаменимый, полулегендарный капитан «Зенита». Почти 150 матчей за питерцев, несколько трофеев и титулов, уйма голевых передач — Дуглас не только лучший левый защитник двух клубов, но и в принципе сильнейший в РПЛ на своей позиции.
Запасной: Даниил Хлусевич
Даниил — универсальный латераль, но чаще выступает слева. У него гарантированное место в старте «Спартака», почти гарантированное — в сборной, а ведь ему всего 22 года. Если кого и выбирать на замену Сантосу, то именно Хлусевича.
Полузащитники
Основной: Вильмар Барриос
Говорим «опорный полузащитник» — представляем Барриоса. В лиге просто нет более стабильного и высококлассного футболиста на этой позиции. И, кажется, еще долго не будет.
Запасной: Руслан Литвинов
Молодой. Талантливый. Надежный. И универсальный: Руслан хорош на своей позиции, но Абаскаль нередко доверяет ему и в центре обороны. С Барриосом Литвинову конкурировать тяжело, но подменить его — запросто.
Основной: Вендел
Без легендарного статуса, зато с отличными скиллами — Вендел умеет сделать красиво. Центральный полузащитник забивает на уровне некоторых нападающих и вместе с прочими ведет «Зенит» ко второй звезде — однозначно один из лучших центральных полузащитников лиги.
Запасной: Данил Пруцев
Пруцев ярко ворвался в основу «Спартака»: у него пять голевых передач и стабильное место в старте. Неплохо в 23 года — и со спартаковской конкуренцией.
Основной: Клаудиньо
Одно слово — волшебник. Если Клаудиньо забивает — это всегда красиво, а знаменитая «жога бонита» пришла в Петербург именно с его появлением. Ну и 4+9 в нынешнем сезоне лишь подтверждают класс.
Запасной: Роман Зобнин
Универсальный и легендарный — за долгую карьеру в «Спартаке» Зобнин поиграл на разных позициях и продолжает их менять до сих пор. Но наиболее эффективен он как центральный полузащитник — что в очередной раз доказал в этом сезоне голами и ассистами.
Нападающие
Основной: Квинси Промес
Можно обойтись без комментариев, но пару слов стоит сказать. Промеса смело можно определять не только в сборную «Спартака» и «Зенита», но и в сборную РПЛ всех времен. Квинси — один из лучших легионеров в истории и лучший легионер красно-белых. Возможно, навсегда.
Запасной: Андрей Мостовой
Андрей близок к основе, у него отличное для его статуса и «Зенита» количество минут, но самое главное — результативность. 12 очков по системе гол + пас, не играя при этом 100% времени, — очень достойно.
Основной: Александр Соболев
Лучшего форварда в Москве и Петербурге просто не существует. Пусть у Соболева был скомканный период в этом сезоне, он все равно один из сильнейших бомбардиров команды, более того — недавно стал гвардейцем, отыграв сто матчей за «Спартак».
Запасной: Матео Кассьерра
Голы — это не про Кассьерру? Ну да. Но ведь это питерский Фирмино — жертвует результативностью ради партнеров. Движение, прессинг и подыгрыш — от Матео не требуются голы, нужна просто помощь. И она есть — на счету Кассьерры пять голевых передач в сезоне.
Основной: Малком
Некогда снятый «Барселоной» с рейса в Италию дублер Месси стал настоящим открытием в РПЛ. Бешеная эффективность и практически побитый рекорд Веретенникова делают Малкома если не лучшим легионером в истории лиги, то одним из самых ярких. Вряд ли бразилец успеет попасть в исторические списки — им, к сожалению, интересуются в Европе. Но место в нашей символической сборной ему точно найдется.
Запасной: Антон Зиньковский
Зиньковский — это русский Сульшер: в этом сезоне он выходит на замену и решает. 23 матча, три гола и четыре ассиста — а ведь в среднем парень не проводит на поле и тайма. Трибуны его уже полюбили — и вполне заслуженно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5