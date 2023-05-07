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Сегодня, 12:00

Как выглядит топ-команда из игроков «Зенита» и «Спартака»? Промес и Малком — в старте, Зобнин и Кассьерра — в запасе

Артем Белинин
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Георгий Джикия, Малком, Клаудиньо, Квинси Промес
Георгий Джикия, Малком, Клаудиньо, Квинси Промес.
Ну и мощь!

Вратарь

Основной: Александр Селихов

В «Спартаке» и «Зените» нет более стабильного и высококлассного голкипера, чем Александр Селихов. Железное место в основе москвичей, шесть сухих матчей в РПЛ и множество эффектных спасений — оборона «Спартака» заставляет кипера плотно трудиться, но он умеет это делать.

Запасной: Михаил Кержаков

Вратарь чемпиона России — отличный второй номер в ситуации, когда не нужно героизма. В «Зените» его особо не требуют, поэтому у Александра 12 сухих матчей и 12 пропущенных мячей в РПЛ. Отличный результат, но вполне ожидаемый с обороной питерцев.

Александр Селихов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Защитники

Основной: Вячеслав Караваев

Один из главных правых защитников России — опытный Вячеслав Караваев. У латераля стабильное место в старте и гора чемпионств за плечами — если Караваев еще не легенда, то через несколько лет точно ей станет.

Запасной: Даниил Денисов

Даниила Денисова от Вячеслава Караваева отличает только возраст и опыт — в остальном у них отличная конкуренция. В этом году спартаковец ворвался не только в старт красно-белых, но также и в сборную России. Огромный потенциал.

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Основной: Родригао

Борьба, напор, стабильность. Бразилец — один из тех, благодаря кому Кержаков чувствует себя спокойно. Родригао забетонировал за собой место в основе — серебряным призером он уже побыл, теперь побудет и чемпионом.

Запасной: Никита Чернов

Основной защитник «Спартака» хорош при Гильермо Абаскале — несмотря на травмы, выступает он довольно стабильно. Не так давно получал даже вызов в сборную — в общем, идеальный дублер бразильского коллеги.

Основной: Георгий Джикия

Здесь просто без комментариев. Многолетний капитан и легенда «Спартака» не только вожак на поле и в раздевалке, но и качественный защитник. Джикия достоин места в любой символической сборной.

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Запасной: Ренан

Тот самый парень, которым интересовался «Реал». А еще он вызывался в настоящую сборную Бразилии и даже дебютировал — в общем, защитник интересный, но пока это все авансы.

Основной: Дуглас Сантос

Незаменимый, полулегендарный капитан «Зенита». Почти 150 матчей за питерцев, несколько трофеев и титулов, уйма голевых передач — Дуглас не только лучший левый защитник двух клубов, но и в принципе сильнейший в РПЛ на своей позиции.

Запасной: Даниил Хлусевич

Даниил — универсальный латераль, но чаще выступает слева. У него гарантированное место в старте «Спартака», почти гарантированное — в сборной, а ведь ему всего 22 года. Если кого и выбирать на замену Сантосу, то именно Хлусевича.

Георгий Джикия.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Полузащитники

Основной: Вильмар Барриос

Говорим «опорный полузащитник» — представляем Барриоса. В лиге просто нет более стабильного и высококлассного футболиста на этой позиции. И, кажется, еще долго не будет.

Запасной: Руслан Литвинов

Молодой. Талантливый. Надежный. И универсальный: Руслан хорош на своей позиции, но Абаскаль нередко доверяет ему и в центре обороны. С Барриосом Литвинову конкурировать тяжело, но подменить его — запросто.

Основной: Вендел

Без легендарного статуса, зато с отличными скиллами — Вендел умеет сделать красиво. Центральный полузащитник забивает на уровне некоторых нападающих и вместе с прочими ведет «Зенит» ко второй звезде — однозначно один из лучших центральных полузащитников лиги.

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Запасной: Данил Пруцев

Пруцев ярко ворвался в основу «Спартака»: у него пять голевых передач и стабильное место в старте. Неплохо в 23 года — и со спартаковской конкуренцией.

Основной: Клаудиньо

Одно слово — волшебник. Если Клаудиньо забивает — это всегда красиво, а знаменитая «жога бонита» пришла в Петербург именно с его появлением. Ну и 4+9 в нынешнем сезоне лишь подтверждают класс.

Запасной: Роман Зобнин

Универсальный и легендарный — за долгую карьеру в «Спартаке» Зобнин поиграл на разных позициях и продолжает их менять до сих пор. Но наиболее эффективен он как центральный полузащитник — что в очередной раз доказал в этом сезоне голами и ассистами.

Вендел.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нападающие

Основной: Квинси Промес

Можно обойтись без комментариев, но пару слов стоит сказать. Промеса смело можно определять не только в сборную «Спартака» и «Зенита», но и в сборную РПЛ всех времен. Квинси — один из лучших легионеров в истории и лучший легионер красно-белых. Возможно, навсегда.

Запасной: Андрей Мостовой

Андрей близок к основе, у него отличное для его статуса и «Зенита» количество минут, но самое главное — результативность. 12 очков по системе гол + пас, не играя при этом 100% времени, — очень достойно.

Основной: Александр Соболев

Лучшего форварда в Москве и Петербурге просто не существует. Пусть у Соболева был скомканный период в этом сезоне, он все равно один из сильнейших бомбардиров команды, более того — недавно стал гвардейцем, отыграв сто матчей за «Спартак».

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Запасной: Матео Кассьерра

Голы — это не про Кассьерру? Ну да. Но ведь это питерский Фирмино — жертвует результативностью ради партнеров. Движение, прессинг и подыгрыш — от Матео не требуются голы, нужна просто помощь. И она есть — на счету Кассьерры пять голевых передач в сезоне.

Основной: Малком

Некогда снятый «Барселоной» с рейса в Италию дублер Месси стал настоящим открытием в РПЛ. Бешеная эффективность и практически побитый рекорд Веретенникова делают Малкома если не лучшим легионером в истории лиги, то одним из самых ярких. Вряд ли бразилец успеет попасть в исторические списки — им, к сожалению, интересуются в Европе. Но место в нашей символической сборной ему точно найдется.

Запасной: Антон Зиньковский

Зиньковский — это русский Сульшер: в этом сезоне он выходит на замену и решает. 23 матча, три гола и четыре ассиста — а ведь в среднем парень не проводит на поле и тайма. Трибуны его уже полюбили — и вполне заслуженно.

Александр Селихов
Александр Соболев
Георгий Джикия
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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