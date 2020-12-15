Они побывали в гостях у Рабинера.

22-й выпуск программы «На троих с Рабинером», выходящей на YouTube-канале «РабиНерв», получился необычным. На вопросы обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера и Станислава Жатикова отвечали сразу двое гостей: болельщик «Спартака», экс первая ракетка мира, победитель Открытых чемпионатов Франции и Австралии, Кубка Дэвиса и Олимпиады-2000 по теннису Евгений Кафельников и главный тренер «Зенита-2», обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, чемпион России Владислав Радимов.

Обсуждение «Зенита» и «Спартака» начали с футболистов, которые поиграли за обе эти команды.

«Тема Дзюбы в прайм-тайм на федеральных каналах — это полный зашквар»

— Артем Дзюба. Ноябрьские матчи сборной показали, что его обязательно нужно возвращать в сборную и снова давать ему капитанскую повязку?

Радимов: — Если сравнивать результаты сборной с Дзюбой и без, понятно, что они противоположные. А что происходит вне футбольного поля, не берусь осуждать. Единственное, что могу посоветовать, — быть внимательнее в наши дни, в век компьютеров, гаджетов. И совет этот не только ему, а любому действующему футболисту. Пример Кокорина с Мамаевым — вся страна смотрела, чем они занимались, выйдя из ночного клуба, как они завтракали в одном заведении.

Автоматически возвращать Дзюбе капитанскую повязку я бы не стал. Есть футболисты, которые составляют костяк сборной, среди них можно провести голосование, и тогда выбор будет честным: выберут Джикию — будет Джикия, выберут Дзюбу — значит Дзюба. А может, они предпочтут кого-то еще — условного Соболева или Мариу Фернандеса?! То есть сами ребята смогут принять решение. Чтобы ни у журналистов, ни у болельщиков не было потом претензий, почему капитан именно этот человек. Команда сама за него проголосовала.

— Владислав, вы не разговаривали с Артемом после случившегося? Каким вам видится его нынешнее психологическое состояние?

Радимов: — Нет, я с ним не общался. Во-первых, мы не пересекаемся, времени нет, у них столько игр, что я даже Семака не могу повидать. Что касается Дзюбы, что я ему приду и скажу?

Кафельников: — Если главный тренер считает, что Дзюба нужен команде и нужен с капитанской повязкой, значит, он его вызовет, несмотря на то что происходит извне. Если он считает иначе, это его сугубо личное право. В конце концов, за результаты сборной отвечает Черчесов. А не Дзюба, к сожалению, или к счастью.

— Как вам то, что федеральные каналы устроили из этой истории какие-то безумные пляски, ток-шоу в прайм-тайм? Женские митинги еще были в поддержку Артема. Что это вообще такое?

Кафельников: — Честно говоря, не хочу обсасывать эту тему. Она, к счастью, в прошлом, уже прошел месяц. А тогда все таблоиды погнались за горяченьким. Как мне кажется, сейчас про нее все забыли и поехали дальше.

Радимов: — Ну, то, что про нее забыли, это точно. Но я, например, противник того, чтобы на федеральных каналах появлялась история под названием «Чем занимался Артем Дзюба в свободное время?». Ну, уж точно не в прайм-тайм на «России-1» обсуждать, что там происходило, приглашая уважаемого мной Евгения Серафимовича Ловчева.

Скажу вам больше: моя бабушка, ей 93 года, была не в курсе всей этой ситуации. Она постоянно смотрит телевизор. И позвонила мне после той передачи: «Сынок, а что произошло с Дзюбой? Он не забил какой-то гол?» — «Бабушка, не включай больше телевизор, не надо». Поэтому я категорически против, чтобы на федеральных каналах что-то такое было.

Кафельников: — Это был зашквар полный. Да и когда Георгий Черданцев, сидя в студии «Матч ТВ», все это обсуждал. Есть же масса других новостей, которые были бы зрителю федерального канала намного приятнее, чем вся эта история. Ну да, все мы иногда допускаем глупые ошибки, из-за которых потом очень долго страдаем. Артем, к сожалению, тоже с такой историей столкнулся. Ну, все, проехали, чего ее заново поднимать.

— Как вы относитесь к Дзюбе вообще?

Радимов: — Совру, если скажу, что отношусь одинаково к воспитаннику петербургского футбола, никогда не переходившему к конкурентам, и к Дзюбе или Быстрову, которые защищали цвета «Спартака». Все равно какой-то рубец на сердце от того, что они там играли, у меня остается.

Дзюба отрабатывает, приносит пользу команде. Но для меня, как для человека, родившегося в Петербурге и игравшего за «Зенит» и за ЦСКА, спартаковец в любом случае останется спартаковцем. Надеюсь, вы меня понимаете.

Кафельников: — Конечно, понимаем. Если бы Федор Федорович (Черенков. — Прим. И.Р.) в какой-то период своей карьеры начал играть за «Динамо» (Киев) или «Днепр», это был бы скандал. Но такого просто не могло быть. Безусловно, человек, который предан своему клубу с самого начала своей спортивной карьеры и до конца своих дней, вызывает только уважение.

Меня волнует то, что футболисты в России получают огромнейшие зарплаты. Не будем лукавить, футбол в России — это слишком перенасыщенная кубышка. Наши игроки, говоря объективно, по своему уровню не должны зарабатывать такие деньги. В этом главная проблема.

Если вижу, что футболист отдается на сто процентов, у меня к нему нет и никогда не будет абсолютно никаких претензий, потому что человек — профессионал своего дела, выходит на поле, играет для зрителей и отрабатывает свой контракт по полной.

— Как объяснить то, что фанаты и «Зенита», и «Спартака» не любят Дзюбу? Для них он остается чужим среди своих, своим среди чужих.

Кафельников: — Ну, вы же помните историю, как он перешел из «Спартака» в «Зенит». Все его комментарии, мол, хочу выигрывать титулы, а со «Спартаком» ничего не добьюсь. Возможно, это и разозлило болельщиков и всю спартаковскую околофутбольную «братву». Это несло негативный оттенок, поэтому все против него так и настроились.

Как Быстров Денисов угнали у Радимова «Мерседес»

— Владислав, как вам экспертизы Владимира, точнее Володьки Быстрова на «Матч ТВ»? Вы играли с ним вместе в «Зените», очень хорошо его знаете. Это здорово, что есть человек, который прямым текстом говорит то, что думает? Или вам как тренеру смешно все это слушать?

Радимов: — Володька Быстров всю жизнь был таким. Меня совершенно не удивляет, как он себя ведет на ТВ. Он и по жизни такой же, как на экране. Мне кажется, можно придумать отдельную программу «Вечер с Володькой», или «Новости от Володьки», или «До первых петухов от Володьки». Помните, в «СЭ» рубрика такая была?!

— Как не помнить.

— Просыпаешься спозаранку, включаешь телевизор, а там «От первых петухов с Володькой». Представьте, вы просыпаетесь, у вас яичница на столе, а на экране Володька рассказывает вчерашние новости.

Или «Вечерний Володька». Ставим студию, как у Урганта, Володька сам выбирает гостей. Условно Володька приглашает главного тренера сборной Станислава Черчесова — и понеслось! Не думаю, что рейтинги были бы ниже, чем у того же Урганта.

— Можете вспомнить какой-нибудь прикол с Быстровым еще с игровых времен?

Радимов: — Быстров и Гарик Денисов начали играть за основу «Зенита». Мы учились в одной школе №473, спецкласс при футбольной школе «Смена». Моя одноклассница до сих пор там преподает.

Выезжаем с тренировки, и я им говорю: «Слушайте, я еду в 473-ю школу», а они ее только заканчивали, но уже играли за «Зенит». Они садятся ко мне в «Мерседес», я подъезжаю к школе, они сидят на заднем сиденье. Говорю им: «Володь, Игорь, посидите — мне нужно подняться к девчонке, повидаться, она просила майку ей подарить». Беру майку и захожу в школу.

Выхожу — ни «Мерседеса» нет, ни Денисова, ни Быстрова. Они посадили каких-то девчонок знакомых и гоняли с ними вокруг школы на моем «Мерседесе».

— С «Мерседесом» хотя бы ничего не случилось?

Радимов: — Нет, все более-менее нормально. Там музыка на всю, Денисов рядом на сиденье, Быстров за рулем и две красавицы с ними.

В связи с провалом «Зенита» в ЛЧ у Кафельникова злорадства нет. А Радимову не хватает «Спартака» в еврокубках

— Леонид Федун постоянно тасует тренеров и гендиректоров, но с прогнозом на выступление «Зенита» в этом розыгрыше ЛЧ попал в точку: «В Лиге чемпионов они огребут, у меня нет никакого сомнения, поскольку не будет судейской поддержки». Что и случилось. Евгений, вопрос в лоб: вы, как спартаковский болельщик, рады или нет?

Кафельников: — Слукавлю, если скажу о том, что получаю удовольствие от того, что наши клубы, кроме «Краснодара», вылетели из еврокубков. Мы все прекрасно знаем, что рейтинг отечественного футбола измеряется по тому, как команды играют на европейской арене. И то, что ни «Зенит», ни «Локомотив», ни ЦСКА не будут там весной, для меня большое расстройство. Уже не говоря о том, что «Спартак» туда вообще не квалифицировался.

— И, в отличие от многих болельщиков «Спартака», вы не злорадствуете, что «Зенит» дважды проиграл «Брюгге» с общим счетом 1:5?

Кафельников: — А почему я должен это делать? Все мы знаем, что «Спартак» — самый популярный клуб у нас в стране. И когда болельщики других клубов злорадствовали, что «Спартак» проиграл 0:7 «Ливерпулю» и не вышел из группы, меня тоже это подбешивало. Но я не сторонник отыгрываться на них тем же самым способом, я им искренне сочувствую и соболезную, что их команда не прошла дальше в Европе. Все это говорит о том, какой колхозный у нас чемпионат.

— Насчет самого популярного клуба в Петербурге, как мы знаем, придерживаются другой точки зрения. Да, Владислав?

Радимов: — Те, кто болеет за «Зенит», будут говорить, что «Зенит» — самый популярный клуб в России; те, кто за «Спартак», — что «Спартак». Тут все зависит от того, кто считать будет.

Мне не хватает «Спартака» в еврокубках, честно скажу. Выигрывает он там или проигрывает — просто не хватает. Когда мы смотрим чемпионат России, я в программе тура смотрю, когда играет «Зенит» и когда играет «Спартак», потому что это интересно. О «Спартаке» будут говорить много, будут писать много, и это увлекает.

Что касается выступления наших клубов в еврокубках, надо быть глупым, чтобы говорить о невезении. Это очевидный провал. «Ростов» и «Динамо» вылетают на предварительном этапе от израильской и грузинской команд — это катастрофа! Выступление «Зенита» с одним набранным очком за шесть игр — неудача, что тут скрывать. Точно так же, как и последние места в группах ЦСКА и «Локомотива».

При всем уважении к тому, что «Локо» дважды отобрал очки у «Атлетико», его выступление тоже неудача. Запоминается последнее, а именно то, как «Зальцбург» переиграл железнодорожников по всем статьям. То есть мы понимаем сейчас наше место: когда надо обороняться всей командой — еще можем, а игра на встречных курсах у нас уже не получается. Понятно, что надо двигаться в другую сторону и «спартачам», и «Локомотиву», и даже «Краснодару» тому же, и «Зениту». Причем «Зениту» в первую очередь, как чемпиону страны двух последних лет.

«У нас огромные проблемы с молодежью»

— Почему наш клубный футбол в такой заднице? В прошлом году вообще никто не вышел в весну, сейчас это сделал «Краснодар», но мы видим все, что происходит в целом. Какие ключевые вещи к такому кризису привели?

Кафельников: — У меня сугубо субъективное мнение человека, сидящего на трибунах. Уверен, что причина, в первую очередь, в лимите на легионеров. Европейцы относятся к своей профессии со стопроцентной отдачей, а наши могут не побежать, побояться травмироваться, а контракт заканчивается и его нужно продлевать. Поэтому, как мне кажется, лимит на легионеров — основная причина наших неудач в клубном футболе.

Радимов: — Нужен ли лимит — это спорная вещь, потому что верно подмечено: после отмены лимита в Россию поедут Райковичи, а не большие мастера, и это тоже не выход. Считаю, что нужно поставить какой-то ценз, чтобы привозили хороших легионеров. Есть руководители нашего футбола, пусть они его установят. Либо цена на легионера должна быть адекватная, которая не всем по карману, либо он должен сыграть определенное число матчей за национальную сборную. Иначе, если отменить лимит полностью, повезут условных Мукунку.

Кафельников: — Помните игру «Краснодара» в Лиге чемпионов против «Ренна»? У них играли девять легионеров (восемь «лимитных» для РПЛ плюс белорус Мартынович, который в России не считается легионером. — Прим. И.Р.), и они добились нужного результата.

Мое субъективное мнение — в чемпионате России качество футбола отстает от европейского уровня, это однозначно. Нужно что-то менять, если, конечно, мы хотим не у себя в огороде постоянно болтаться, а добиваться каких-то результатов на том уровне, о котором мы привыкли помнить. Таких титулов, как в союзные годы у тбилисского и киевского «Динамо», а в российское — у ЦСКА и «Зенита».

Радимов: — Я очень много сталкиваюсь с молодежным футболом. У нас огромные проблемы с молодежью. Думаю, что это не только в футболе, но и в теннисе, в хоккее, наверное. Они достигают определенного уровня и считают, что им этого достаточно. Если ты ставишь себе цель не самую высокую, то, достигая ее, дальше уже не идешь. Если у тебя нет желания ставить себе максимальные задачи, то ты так и не будешь их достигать.

Кафельников: — Влад, извини, перебью. Когда играл Кафельников, появился Сафин, который ни в коем случае не хотел уступать ни в каких соревнованиях, тянулся за мной. Потом появился Южный, который тоже нам не хотел уступать. То есть мы всегда тянулись друг за другом.

А сейчас молодые ребята видят примеры опытных игроков, которые за игру в национальном чемпионате получают бешеные деньги, а уровень их самоотдачи им явно не соответствует. Смотрят на это и думают: а зачем мне через голову прыгать, лучше довольствоваться тем, что у меня есть, и не прогрессировать. В этом самая главная проблема.

Радимов: — Проблема в характере. Вот сейчас Женя сказал, что Южный тянулся за Кафельниковым и Сафиным и достиг в итоге определенных высот. У меня в команде, допустим, есть некоторые футболисты, которым говорю: «Стремись, база основной команды в ста метрах, для этого надо тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться»! Это единственная формула, по которой можно прибавить в мастерстве, другой никто не придумает.

Конечно, существует огромная проблема гаджетов. Если я после двух тренировок бросал сумку, показывал уроки маме и шел три часа играть во дворе в футбол, то сейчас он лучше три-четыре часа поиграет на приставке.

— Вы отбираете их на сборах?

Радимов: — Отбираем, конечно. Это я про детей говорю, а взрослых никак не заставишь. Подходит ко мне, допустим, один футболист, у него есть шанс попасть в основной состав. Он говорит: «Нет, я хочу поехать в условный «Урал» или «Уфу». У меня есть четыре предложения из РФПЛ». Отвечаю: «Знаешь что, РФПЛист, бери мяч, иди тренируйся и ставь себе цель попасть в «Зенит». Потому что, если он не поставит себе такой цели, он никогда в «Зенит» и не попадет.

Многие спортсмены не ставят себе больших целей и довольствуются малым. Ты правильно говоришь, лимит на легионеров существует, паспорт есть, если ты в футболе что-то умеешь — играть будешь. Но если не стремиться к большему, то так на этом уровне и останешься. Сравниваю с теми же испанцами, часто общаюсь с ними: если там играет человек в условном «Эспаньоле» во второй лиге, он будет стараться попасть в «Кадис» или «Уэску» в первую, а оттуда уже в «Валенсию», «Атлетико», а то и в «Барселону» или «Реал». Он с поля не будет уходить, а будет тренироваться и совершенствоваться. Все мы знаем, что единственная формула повысить свое спортивное мастерство — это футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка и т. д.

— Кстати говоря, те пацаны из твоего «Зенита», которые уже начали появляться в основе, допустим Прохин и другие, стремятся, рвутся и выпрыгивают из ушей?

Радимов: — Они очень стремятся и стараются, за это я могу их только похвалить. Им, конечно, на данный момент не хватает мастерства. Вон, Прохин вышел с «Брюгге», сбросил мяч в центр, нам забили. Но такое же случалось и у Игнашевича, и у Березуцких — вспомни, как они начинали, просто катастрофа была. От ошибок никуда не денешься, но если ты пройдешь через эти ошибки, то станешь сильнее ментально.

Жень, ты играл и на кортах без зрителей, и в финале «Ролан Гаррос». Конечно, психологическое давление совершенно другое, но через все это надо пройти. И через поражения надо пройти. Но ты, молодой, должен поставить планку: «Я должен играть в «Зените»!» Я и еще десять человек. Не я должен подыгрывать Малкому, Дзюбе и Азмуну, а я должен быть равным среди них. Только тогда чего-то ты добьешься. А если единственная цель — выйти сфотографироваться с кубком, быть двадцать пятым футболистом и пару раз выйти на замену, дальше ты уедешь, без обид, в «Урал» или «Уфу».

Радимов и Кафельников против отставки Семака

— Владислав, у вас наверняка сработает тренерская и человеческая солидарность и вы будете защищать Сергея Семака. Но чемпион страны, команда из первой корзины второй год подряд занимает четвертое место в группе ЛЧ, в этом году даже с бельгийцами два раза в общей сложности на 1:5 устроилась.

Радимов: — Что тут говорить, он и сам все прекрасно понимает. У меня недавно был день рождения, Богданыч пришел в числе других приглашенных. Мы с ним разговаривали после поражения от «Брюгге», и видно было, что он находится в другой реальности и совершенно о другом думает. Конечно, по настроению Семака, которого я знаю с пятнадцати лет, видно, что он очень сильно переживает.

К любым фразам из интервью можно придраться. Он говорит об одном, втором, третьем, а выкладывают все в другом контексте. То, что существуют определенные проблемы, мешающие и команде, и ему, это тоже очевидно, от них никуда не денешься. В любом случае Семак понимает, что отвечает за результат только он, а результата, конечно, сейчас нет. Я надеюсь, что Сережа это преодолеет, и дальше будет только лучше. Но глупо спорить, что результат отрицательный.

— Может, ему стоит не пытаться искать оправдания, а жестко назвать вещи своими именами?

Радимов: — Вы когда-нибудь слышали Семака с жесткими выступлениями?

— Нет.

— Я тоже не слышал.

— А если 16 декабря «Зенит» проиграет «Спартаку», Семак должен будет уйти?

— Да не проиграет «Зенит» «Спартаку»!

Кафельников: — Судьба тренера всегда зависит от совета директоров, а там иногда находятся такие некомпетентные люди, которые одним опрометчивым шагом могут загубить карьеру своему же тренеру. Но не думаю, что господин Медведев будет предпринимать какие-то радикальные шаги, если, дай Бог, «Зенит» оступится в матче со «Спартаком».

— Кто теоретически в далеком или недалеком будущем способен заменить Семака? Опять иностранец? Все чаще говорят, что Владимир Федотов из «Сочи» уже созрел для выхода на новый уровень. Как думаете?

Радимов: — Честно говоря, даже не задумывался об этом. И плохо представляю, как можно на данный момент думать о том, что после двух чемпионств Семак покинет свой пост. Что касается новой плеяды тренеров, которые исповедуют хороший, содержательный футбол, их достаточно у нас в стране. Тот же Федотов, о котором вы сказали, действительно симпатичный тренер. Где он окажется? По всей видимости, за него и другие клубы могут побороться.

— Мы знаем, что вы, Владислав, не большой поклонник Андрея Талалаева. Но согласитесь с тем, что он интересно работает в этом сезоне?

Радимов: — У меня отношения с ним не сложились. Что касается его работы, я всегда говорил, Талалаев — очень хороший тренер, что он сейчас и доказывает. Ему не хватает стабильности, как мне кажется, могу судить об этом просто по результатам игр. Но то, что «Ахмат» показывает временами очень хорошую симпатичную игру, тут глупо отрицать, это действительно так. Талалаев в этом молодец, он ставит игру. Будет ли этого достаточно топ-клубам, чтобы рассмотреть Талалаева, думаю, покажут результаты «Ахмата» в конце сезона.

Кафельников считает трансфер Малкома провалом, Радимов против фразы Дриусси

— Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта заявил, что покупка Малкома не провал. По-вашему, когда футболиста покупают за 40 миллионов, но он постоянно травмируется, полтора года находится в команде и в этом сезоне забивает только один гол «Тамбову», провал это или нет?

Кафельников: — Однозначно провал. Заплатить огромные деньги и на выходе получить такой результат — провал в квадрате.

Радимов: — Так получилось, что за две Лиги чемпионов Малком сыграл только два матча. Конечно, это не лучшая статистика для игрока, купленного для того, чтобы он помог команде выйти в плей-офф. Есть на это объективные причины. Но если оставить эти причины за скобками, то тогда это результат со знаком минус.

Насколько помню, Малком был куплен на пять лет. Возможно, эта зона риска и вносилась, могут быть травмы, опять же пандемия повлияла на это все. Когда смотрю на его игру, мне видится потенциал, что он может и должен играть сильнее. Насколько он раскроется и не получит ли травму в следующем году, когда «Зенит» снова попадет в Лигу чемпионов, покажет только время. Думаю, следующий сезон однозначно определяющий для него.

Кафельников: — Вообще, в «Зените» все уникально. Я читал комментарий Дриусси о том, что он устал три года играть не на своей позиции, ему все это надоело.

— «На дерьмовой позиции», если быть точным!

Кафельников: — Поэтому думаю, что в «Зените» не все так сладко в этом плане.

Радимов: — Я категорически против таких выступлений футболистов в прессе, какое позволил себе Дриусси. Если у тебя что-то есть, пойди к главному тренеру и скажи: «Не хочу играть на этой дерьмовой позиции. Либо меня больше не ставьте, либо давайте решать». Существуют же и другие игроки. Почему, допустим, Дуглас Сантос, вынужденный играть и слева, и справа, и в центре, или Юра Жирков молчат, выходят и делают свою работу? Считаю, что с таким посылом категорически нельзя выступать в прессе просто потому, что футбол — это коллективный вид спорта.

Кафельников: — Согласен с тобой. Все, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Видимо, у него так уже все накипело, что он просто не выдержал. Его можно понять, но ты прав, за пределы раздевалки такие разговоры не выносят.

Радимов: — У меня есть футбольная команда. Считаю, что раздевалка — это святая святых спортсмена, сам стараюсь туда заходить по минимуму. Пусть ребята обсуждают кого угодно, тренера, но в раздевалке, и это не должно никогда выходить за ее пределы. Это моя точка зрения, и я считаю, что это абсолютно неправильно.

— Не понимаю, почему клуб промолчал по поводу слов Дриусси. И вообще, на мой взгляд, если спортивный департамент «Зенита» шикарно сработал два года назад, когда продал Паредеса в «ПСЖ» и на эти деньги купил сразу трех ключевых футболистов — Ракицкого, Барриоса и Азмуна, то с тех пор и близко таких успехов нет. Можно назвать это весомой причиной нынешних проблем «Зенита»?

Радимов: — Те футболисты, которые собраны в «Зените», все игроки своих сборных: Барриос, Ловрен, Оздоев, Караваев, Дзюба, Азмун, Ракицкий (последний — в недавнем прошлом. — Прим. И.Р.). То есть квалифицированных футболистов хватает. Усиление никогда и никому не помешает, но и эти игроки вполне квалифицированы и способны бороться в Лиге чемпионов. Но, конечно, любой тренер и игрок всегда мечтает о более сильных партнерах. Если бы я был сейчас футболистом, мечтал бы не то что сыграть бок о бок с Месси, а просто зайти в раздевалку, посидеть с ним, выйти на футбольное поле и потренироваться.

Кафельников: —Будь я генеральным директором «Зенита» и имей на руках предложение от «Наполи» по Азмуну, то с удовольствием его бы отдал, потому что, как мне кажется, он уже пережил свою зенитовскую историю, да и вообще чемпионат России. Думаю, что нужно двигаться дальше, а эти деньги инвестировать в других игроков, которые могут быть дешевле в несколько раз и при этом не менее квалифицированы. Мы все ругаем селекционные отделы наших клубов, а ведь это действительно очень тяжелая и ювелирная работа, только некоторые клубы могут выжимать максимум из таких ситуаций. К сожалению, «Зенит», как мне кажется, не тот клуб, который себя в этом может проявить.

Окончание — в среду:

— попадет ли «Спартак» в тройку и придется ли Радимову петь спартаковскую песню;

— что делать с Кокориным и верна ли в отношении него теория заговора;

— отношение к увольнению Шамиля Газизова через четыре месяца после прихода в «Спартак»;

— может ли Доменико Тедеско повторить достижение Массимо Карреры и скучает ли Кафельников по итальянцу;

— справедливой ли была критика фанатами «Спартака» Дениса Глушакова и Резиуана Мирзова;

— как закончится матч «Зенит» — «Спартак» и борьба за чемпионство в целом.