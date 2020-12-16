Суперматч в Петербурге способен либо до предела обострить интригу в борьбе за золото, либо отправить действующего чемпиона в серьезный отрыв от преследователей

Так получилось, что противостояние «Зенита» и «Спартака» — это не только о футболе. Обо всем: о конкуренции между Санкт-Петербургом и Москвой, о спорах, кто популярнее в масштабе всей России. Последнее часто вызывает недоумение у фанатов красно-белых: как же здесь можно сравнивать? Представляете, можно! Приведу собственный пример. Мой родной город — во Владимирской области. В 2000-е на стенах домов красовались исключительно надписи «Спартак». Сейчас все чаще встречается — «Зенит». Вот она, показательная нейтральная территория...

Причина смены настроений очевидна — трофеи. Никто не хочет болеть за тех, кто их не берет. Все стремятся поддерживать успешный коллектив, чью атрибутику можно с гордостью носить. Незачем оценивать такое поведение с точки зрения морали, лучше просто признать это как факт.

Итак, «Зенит» против «Спартака» — это еще и о титулах. Тем более сейчас, когда петербуржцы — первые, москвичи — вторые, а разрыв ничтожен — всего три очка.

Если хозяева победят, то получат серьезное преимущество в чемпионской гонке. Успех же москвичей в очередной раз подтвердит: этот сезон хотя бы интересен с точки зрения конкуренции. Простим же РПЛ стремительно падающий уровень и понаблюдаем за соперничеством топов!

Чего же ожидать от предстоящей встречи?

Во-первых, сумасшедшего настроя. «Зенит» опозорился в Лиге чемпионов. Единственная возможность спасти сезон — вновь выиграть все в России. Пусть кому-то из фанатов петербуржцев это уже и приелось. Уйти на перерыв с отрывом от конкурентов — лучшая мотивация для любого футболиста сине-бело-голубых.

«Спартак» же пребывает в ярости после матча с «Сочи». Здесь и поражение при не самой лучшей игре, и скандал в подтрибунном помещении. Добавьте к этому связь между петербуржским и сочинским клубами. Такое бодрит сильнее любого возможного отрыва!

Во-вторых, практически оптимальных составов. Ключевое оружие «Зенита» — пара форвардов Азмун — Дзюба, продолжающая разрывать РПЛ (по 10 голов у каждого). Парни, где же вы были в Европе?

«Спартаку» повезло чуть меньше, поскольку отсутствует Соболев. Александр пригодился бы в противостоянии, важной частью которого станут верховые дуэли. Придется подстраиваться Понсе.

Интересно будет понаблюдать и за центром поля. С «Зенитом» все ясно: опорник Барриос — это розыгрыш мяча (опускается третьим к центральным защитникам) и постоянные отборы. Оздоев или Вендел — объем и помощь атаке.

У «Спартака» — гибрид. Классического опорника до сих пор нет, но нужен ли он? А вот функции «десятки» частично исполняют и Крал, и Зобнин. При этом оба пашут в обороне — кажется, без устали.

В-третьих, атакующего футбола. Прошли те времена, когда команда Тедеско отказывалась от владения и действовала на контратаках. Не удивлюсь, если «Спартак» заберет мяч, а «Зенит» сыграет вторым номером: длинные забросы на Дзюбу по-прежнему эффективный прием. Впрочем, петербуржцы могут вспомнить прошлогодний декабрь. Тогда сине-бело-голубые просто запрессинговали красно-белых в первом тайме. Агрессия и атака — то, что теперь умеют делать оба коллектива.

Так и хочется написать, что стоит ожидать скандала: судейского, тренерского, потасовки на поле... Однако будем верить: на этот раз — не случится! Это противостояние и так слишком накалено. Так пусть же в нем будет побольше футбола!

Тем более что цена победы высока. Это решающая битва для обеих команд на пути к трофею.