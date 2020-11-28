«Года два не играл с ЦСКА. Хочется уже это сделать». Интервью хавбека «Химок» Дениса Глушакова после победы над «Краснодаром»

Эксклюзивный разговор с лидером подмосковного клуба.

— У «Химок» четыре победы в последних пяти матчах — в чем секрет? — вопрос Глушакову.

— Хорошо тренируемся — так и выглядим на поле. Вот залог успеха. Все выкладываются, бьются друг за друга, мы — одна команда. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Это вкупе с организацией игры и выливается в хорошие результаты.

— В последних матчах вы встречались со «Спартаком», «Зенитом», «Ростовом» и «Краснодаром». С кем пришлось тяжелее?

— Со всеми сложно. В каждой конкретной встрече есть свои история и результат. К соперникам мы подходили по-разному, настраивались же всегда на победу. И «Локомотив» могли «зацепить» во втором тайме, если бы были чуть расторопнее, со «Спартаком» смотрелись неплохо — не забили хороший момент, с «Зенитом» не реализовали шанс на первой же минуте. Но счет всегда на табло. Забыли про эти игры и двигаемся дальше.

— «Краснодар» посыпался, «Зенит» и «Локо» выступают не слишком удачно. Кто для вас фаворит сезона?

— Его нет. Думаю, он проявится после зимней паузы, когда будут сделаны трансферы, команды пройдут нормальные сборы и так далее. Кто выстрелит на финишной прямой, тот и возьмет титул.

— «Химки» в шести очках от еврокубков. Верите, что сможете подняться так высоко?

— Стремимся просто брать каждый раз три очка. А дальше все зависит от результата. У нас есть правильный настрой, к самоотдаче никаких вопросов. Если все так и продолжится, то покажем хороший результат. Чемпионат и в прошлом сезоне был достаточно ровным, сейчас такая же картина. На поле выходят по 11 человек — неважно, с «Краснодаром», «Зенитом» или с кем-то еще встречаемся. Психология и опыт наших ребят позволяют выступать хорошо.

— Вы снова стали лучшим игроком матча. Сами чувствуете, что набираете форму с каждой встречей?

— Так я и был в форме — форме «Химок». Если серьезно, чувствую себя хорошо. В первых играх было непросто входить в ритм — я ведь два месяца тренировался индивидуально. Сейчас все отлично, действую с душой, опыт и желание есть. В общем, конкурировать можно со всеми.

— Наверное, лучший ваш сезон — чемпионский за «Спартак». Насколько приблизились к тем кондициям сейчас?

— В «Локомотиве» тоже случались хорошие. Сложно сравнивать то, что было раньше, с тем, что есть сейчас. Мое дело — выходить на поле в составе «Химок» и выкладываться. Получится — забивать, не получится — отдавать, не получится это — пахать в обороне. От меня просто ждут много голов. Да, я способен поражать ворота, но это не моя основная работа как центрального полузащитника.

— Сегодня стало известно, что «Химки» планируют выкупить у «Спартака» Резиуана Мирзова. Обсуждали с ним этот вопрос?

— Нет, впервые об этом слышу, поэтому ни о чем таком с ним не разговаривал.

— Следующий матч у «Химок» с ЦСКА — насколько по-прежнему этот соперник принципиален для вас?

— Для меня сейчас каждая встреча такая. Против армейцев не выступал уже, наверное, года два: то в дубле был, то дисквалифицирован, то травмирован... Просто хотелось бы наконец-то уже сыграть с ними.

— Есть ответ, почему ЦСКА единственный из всех участников еврокубков не буксует в РПЛ?

— Там молодая перспективная команда, насколько понимаю, много своих воспитанников, хороших футболистов. С «Краснодаром» мы проявили себя — нужно и с ЦСКА сделать то же самое, чтобы добавить себе уверенности.