«Спартак» был лучше «Зенита». Почему не удалось реализовать преимущество

Разбор матча.

Это уже четвертый матч «Зенита» и «Спартака» в этом году. Три из них прошли в Санкт-Петербурге, и во всех трех зафиксировали нули на табло. Но если предыдущие ничейные встречи проходили под диктовку чемпиона, то в этот раз красно-белым удалось сохранять игровое преимущество на протяжении почти всего матча. «Спартак» наиграл на 1,98 ожидаемых гола (у петербуржцев — 0,57 xG), это почти столько же, сколько за три последние игры против чемпиона. Разберемся, как так вышло.

«Спартак»: перестраховки сзади, смелость впереди

«Зенит» нечасто сталкивается с агрессивным прессингом — большинство команд предпочитают сыграть с чемпионом осторожно. В том числе и «Спартак». Но не в этот раз.

Красно-белые не боялись стабильно проверять «Зенит» высоким прессингом. Все полевые игроки команды поднимались на половину поля соперника и стремились лишить чемпиона возможности выйти из-под прессинга через короткий пас.

Латышонок сначала искал варианты адресатов поближе, но в скором времени стал постоянно выносить к центру поля. «Спартак» снова и снова возвращал мяч к себе. Работал и контрпрессинг — после потери на половине поля соперника гости включались и смело давили на «Зенит».

Обычно в таких случаях петербуржцев выручает Вендел. Бразилец умеет проходить прессинг, но был не в оптимальной форме. Результат — крайне низкий процент точных передач «Зенита» (79,8%). Хуже в этом сезоне было только против «Ростова» (78,2%).

Вместе с этим футбол «Спартака» не был суицидально атакующим. С первых минут красно-белые забрали мяч под контроль, но владели им сверхаккуратно, с большими перестраховками. На своей половине поля команда Станковича разыгрывала мяч впятером (!) против одного Кассьерры.

«Спартак» умело миксовал вертикальные забросы и неторопливое владение мячом, а также стремился атаковать через различные зоны. У красно-белых набралось по 10 входов в финальную треть через левый и правый фланги, а также левый полуфланг. Для сравнения, у «Зенита» всего 21 атака дошла до последней трети.

Важно, что преимущество «Спартака» проявилось еще в равных составах. Красно-белые заставляли соперника обороняться около своих ворот всем составом и находили способы напрячь защиту. Особенно через зону Волкова.

«Спартак» нащупал слабое место «Зенита»

В перерыве Семак полностью заменил правый фланг — ушли Мостовой с Волковым. После матча тренер пояснил, что был недоволен активностью Андрея впереди и уровнем надежности Сергея сзади . Недовольство объяснимо: Волков не раз упускал забегания игроков «Спартака» в своей зоне и не особо помогал в созидании. Очевидно, при здоровом Караваеве Сергей на поле, скорее всего, не вышел бы.

Во втором тайме место Волкова занял Эракович и в итоге удалился. В обоих случаях Страхиня опоздал с отбором, но стоит отметить, что во второй желтой серба есть и вина Вендела. Бразилец слабо покатил мяч партнеру и спровоцировал перехват Медины. Конечно, Эракович мог не рубить Хесуса, и тогда Венделу пришлось бы отпахать назад, но случилось как случилось.

Матео Кассьерра и Срджан Бабич. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Семак и Станкович внесли изменения, но ход игры остался прежним

Тренеры активно влияли на ход игры. Еще в первом тайме Станкович не постеснялся заменить Мартинса Перейру — Крис отлично подходил для агрессивного прессинга, но мог оставить команду в меньшинстве. Будучи на желтой, Кристофер схватил мяч руками при падении на газон. Арбитр простил, но два последующих «горчичника» Медине и Умярову подсказали Деяну — нужно перестраховаться.

Семак смог на время переломить ход матча, выпустив Ерохина. Александр добавил команде агрессивности, начал выигрывать единоборства и создавать реальную угрозу. Ерохин закончил матч с тремя ударами — больше всех в команде.

Во втором тайме Станкович также менял именно тех, кто был в одном серьезном фоле от удаления. Серб отлично прочувствовал нерв большого матча и не позволил игрокам подвести команду, а также освежил коллектив на период игры в большинстве.

На поле менялись игроки, и инициатива временно переходила от одной стороне к другой, но после удаления «Спартак» начал все сильнее наращивать преимущество. Отличный матч провел Барко — аргентинец стал лучшим по ударам, передачам под удар, точным пасам в финальную треть и штрафную, успешным обводкам и собранным фолам. Символично, что именно у Эсекьеля был самый верный шанс забить, но умопомрачительный блок Барриоса спас чемпиона.

Сейвы Латышонка спровоцировали нули на табло, это был один из тяжелейших домашних матчей в РПЛ для вратаря «Зенита» за период работы Семака. Евгений сделал шесть сейвов, больше в Питере напрягали только Андрея Лунева в 2021 году — тогда кипер потащил девять ударов от «Ахмата».