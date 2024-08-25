«Спартак» был лучше «Зенита». Почему не удалось реализовать преимущество
Это уже четвертый матч «Зенита» и «Спартака» в этом году. Три из них прошли в Санкт-Петербурге, и во всех трех зафиксировали нули на табло. Но если предыдущие ничейные встречи проходили под диктовку чемпиона, то в этот раз красно-белым удалось сохранять игровое преимущество на протяжении почти всего матча. «Спартак» наиграл на 1,98 ожидаемых гола (у петербуржцев — 0,57 xG), это почти столько же, сколько за три последние игры против чемпиона. Разберемся, как так вышло.
«Спартак»: перестраховки сзади, смелость впереди
«Зенит» нечасто сталкивается с агрессивным прессингом — большинство команд предпочитают сыграть с чемпионом осторожно. В том числе и «Спартак». Но не в этот раз.
Красно-белые не боялись стабильно проверять «Зенит» высоким прессингом. Все полевые игроки команды поднимались на половину поля соперника и стремились лишить чемпиона возможности выйти из-под прессинга через короткий пас.
Латышонок сначала искал варианты адресатов поближе, но в скором времени стал постоянно выносить к центру поля. «Спартак» снова и снова возвращал мяч к себе. Работал и контрпрессинг — после потери на половине поля соперника гости включались и смело давили на «Зенит».
Обычно в таких случаях петербуржцев выручает Вендел. Бразилец умеет проходить прессинг, но был не в оптимальной форме. Результат — крайне низкий процент точных передач «Зенита» (79,8%). Хуже в этом сезоне было только против «Ростова» (78,2%).
Вместе с этим футбол «Спартака» не был суицидально атакующим. С первых минут красно-белые забрали мяч под контроль, но владели им сверхаккуратно, с большими перестраховками. На своей половине поля команда Станковича разыгрывала мяч впятером (!) против одного Кассьерры.
«Спартак» умело миксовал вертикальные забросы и неторопливое владение мячом, а также стремился атаковать через различные зоны. У красно-белых набралось по 10 входов в финальную треть через левый и правый фланги, а также левый полуфланг. Для сравнения, у «Зенита» всего 21 атака дошла до последней трети.
Важно, что преимущество «Спартака» проявилось еще в равных составах. Красно-белые заставляли соперника обороняться около своих ворот всем составом и находили способы напрячь защиту. Особенно через зону Волкова.
«Спартак» нащупал слабое место «Зенита»
В перерыве Семак полностью заменил правый фланг — ушли Мостовой с Волковым. После матча тренер пояснил, что был недоволен активностью Андрея впереди и уровнем надежности Сергея сзади. Недовольство объяснимо: Волков не раз упускал забегания игроков «Спартака» в своей зоне и не особо помогал в созидании. Очевидно, при здоровом Караваеве Сергей на поле, скорее всего, не вышел бы.
Во втором тайме место Волкова занял Эракович и в итоге удалился. В обоих случаях Страхиня опоздал с отбором, но стоит отметить, что во второй желтой серба есть и вина Вендела. Бразилец слабо покатил мяч партнеру и спровоцировал перехват Медины. Конечно, Эракович мог не рубить Хесуса, и тогда Венделу пришлось бы отпахать назад, но случилось как случилось.
Семак и Станкович внесли изменения, но ход игры остался прежним
Тренеры активно влияли на ход игры. Еще в первом тайме Станкович не постеснялся заменить Мартинса Перейру — Крис отлично подходил для агрессивного прессинга, но мог оставить команду в меньшинстве. Будучи на желтой, Кристофер схватил мяч руками при падении на газон. Арбитр простил, но два последующих «горчичника» Медине и Умярову подсказали Деяну — нужно перестраховаться.
Семак смог на время переломить ход матча, выпустив Ерохина. Александр добавил команде агрессивности, начал выигрывать единоборства и создавать реальную угрозу. Ерохин закончил матч с тремя ударами — больше всех в команде.
Во втором тайме Станкович также менял именно тех, кто был в одном серьезном фоле от удаления. Серб отлично прочувствовал нерв большого матча и не позволил игрокам подвести команду, а также освежил коллектив на период игры в большинстве.
На поле менялись игроки, и инициатива временно переходила от одной стороне к другой, но после удаления «Спартак» начал все сильнее наращивать преимущество. Отличный матч провел Барко — аргентинец стал лучшим по ударам, передачам под удар, точным пасам в финальную треть и штрафную, успешным обводкам и собранным фолам. Символично, что именно у Эсекьеля был самый верный шанс забить, но умопомрачительный блок Барриоса спас чемпиона.
Сейвы Латышонка спровоцировали нули на табло, это был один из тяжелейших домашних матчей в РПЛ для вратаря «Зенита» за период работы Семака. Евгений сделал шесть сейвов, больше в Питере напрягали только Андрея Лунева в 2021 году — тогда кипер потащил девять ударов от «Ахмата».
«Спартак» вновь не победил в Петербурге — тянущаяся уже 12 лет безвыигрышная серия в Санкт-Петербурге продлится как минимум до следующего года. Но в этот раз красно-белые были по-настоящему близки к победе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1