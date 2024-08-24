Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:30

Латышонок сделал шесть сейвов против «Спартака». Вратарь «Зенита» спас чемпиона от поражения

Вратарь «Зенита» Латышонок сделал шесть сейвов в матче со «Спартаком»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Очередное спасение Евгения Латышонка в матче «Зенит» — «Спартак» (0:0).
Фото ФК «Зенит»
Он — главный герой матча с красно-белыми.
Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

В 6-м туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сделали нулевую ничью на «Газпром Арене». А главным героем матча стал вратарь петербуржцев Евгений Латышонок, который провел уже пятую игру на ноль в этом сезоне: москвичи не смогли пробить голкипера даже в большинстве.

Латышонок оформил шесть спасений, четыре из них случились в заключительные 15 минут. Вратарь «Зенита» потащил по два удара от Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Руслана Литвинова. Всего гости 16 раз угрожали воротам петербуржцев. Одним из самых эффектных спасений вратаря оказался сейв после выстрела Барко со штрафного.

С 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве — Страхиня Эракович заработал две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Получив численное преимущество, «Спартак» завладел серьезным преимуществом и большую часть моментов создал именно на этом отрезке встречи. Однако действия Латышонка и защитников хозяев позволили удержать нулевую ничью.

24&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Мы увидели шоу в исполнении «Зенита» и «Спартака». Но самого важного не дождались

«Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака», — отметил после финального свистка главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Правда, главное спасение сделал все же не вратарь «Зенита» — в конце матча Барко бил с нескольких метров, но попал в бросившегося под мяч Вильмара Барриоса. Красно-белые создали момент после быстрой контратаки. Казалось, что именно голкипер петербуржцев — главный кандидат на звание игрока матча, однако MVP выбрали полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который ушел с поля на 71-й минуте.

Латышонок — самый надежный вратарь в этом сезоне РПЛ. За шесть туров он пропустил лишь один мяч: пробить его удалось Фариньо из «Химок» (1:1), также два мяча ему забил «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). На ноль Евгений отыграл против «Спартака» (0:0), «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0), «Ростова» (5:0) и «Динамо» (1:0). Латышонок — лидер чемпионата России по количеству сейвов: оформил 23 в шести играх, причем 12 — после ударов из штрафной.

Голкипер присоединился к «Зениту» этим летом — «Балтике» заплатили за него 10 миллионов рублей, контракт заключен по схеме «4+1». С Латышонком вел переговоры и «Спартак», но не смог гарантировать место в основном составе. Петербуржцы же изначально обращались к Станиславу Агкацеву из «Краснодара». «Быки» тоже были заинтересованы в Латышонке, тем более Евгений — воспитанник клуба.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Латышонок
3
17
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Матч «Зенит» — «Спартак» будет особенным. Для этого есть пять причин
Минобороны показало кадры возвращения бойцов РФ из украинского плена
Семак крестился и орал на судей, Станкович поцеловал удаленного зенитовца, Латышонок стал героем. Что случилось в матче «Зенит» - «Спартак»
Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
«Ахмат» — «Химки»: Бобровский правильно засчитал гол Заболотного в концовке
Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы
Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Посмотрим. Возможно, Семаку нужен еще один форвард»
«Ахмат» — «Химки»: видео голов
РПЛ, 6-й тур: ЦСКА разгромил «Акрон», «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью и другие матчи
Черчесов о матче «Зенит» — «Спартак»: «Посмотрю позже в записи, встречи «Елимай» — «Кызылжар» и «Кайсар» — «Жетысу» сейчас важнее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова

Почему Станкович поцеловал Эраковича после удаления? Игрок и тренер давно знакомы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости