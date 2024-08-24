Латышонок сделал шесть сейвов против «Спартака». Вратарь «Зенита» спас чемпиона от поражения
В 6-м туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сделали нулевую ничью на «Газпром Арене». А главным героем матча стал вратарь петербуржцев Евгений Латышонок, который провел уже пятую игру на ноль в этом сезоне: москвичи не смогли пробить голкипера даже в большинстве.
Латышонок оформил шесть спасений, четыре из них случились в заключительные 15 минут. Вратарь «Зенита» потащил по два удара от Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Руслана Литвинова. Всего гости 16 раз угрожали воротам петербуржцев. Одним из самых эффектных спасений вратаря оказался сейв после выстрела Барко со штрафного.
С 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве — Страхиня Эракович заработал две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Получив численное преимущество, «Спартак» завладел серьезным преимуществом и большую часть моментов создал именно на этом отрезке встречи. Однако действия Латышонка и защитников хозяев позволили удержать нулевую ничью.
«Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака», — отметил после финального свистка главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Правда, главное спасение сделал все же не вратарь «Зенита» — в конце матча Барко бил с нескольких метров, но попал в бросившегося под мяч Вильмара Барриоса. Красно-белые создали момент после быстрой контратаки. Казалось, что именно голкипер петербуржцев — главный кандидат на звание игрока матча, однако MVP выбрали полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который ушел с поля на 71-й минуте.
Латышонок — самый надежный вратарь в этом сезоне РПЛ. За шесть туров он пропустил лишь один мяч: пробить его удалось Фариньо из «Химок» (1:1), также два мяча ему забил «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). На ноль Евгений отыграл против «Спартака» (0:0), «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0), «Ростова» (5:0) и «Динамо» (1:0). Латышонок — лидер чемпионата России по количеству сейвов: оформил 23 в шести играх, причем 12 — после ударов из штрафной.
Голкипер присоединился к «Зениту» этим летом — «Балтике» заплатили за него 10 миллионов рублей, контракт заключен по схеме «4+1». С Латышонком вел переговоры и «Спартак», но не смог гарантировать место в основном составе. Петербуржцы же изначально обращались к Станиславу Агкацеву из «Краснодара». «Быки» тоже были заинтересованы в Латышонке, тем более Евгений — воспитанник клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1