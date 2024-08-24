Латышонок сделал шесть сейвов против «Спартака». Вратарь «Зенита» спас чемпиона от поражения

Он — главный герой матча с красно-белыми.

В 6-м туре РПЛ «Зенит» и «Спартак» сделали нулевую ничью на «Газпром Арене». А главным героем матча стал вратарь петербуржцев Евгений Латышонок, который провел уже пятую игру на ноль в этом сезоне: москвичи не смогли пробить голкипера даже в большинстве.

Латышонок оформил шесть спасений, четыре из них случились в заключительные 15 минут. Вратарь «Зенита» потащил по два удара от Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко и Руслана Литвинова. Всего гости 16 раз угрожали воротам петербуржцев. Одним из самых эффектных спасений вратаря оказался сейв после выстрела Барко со штрафного.

С 62-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве — Страхиня Эракович заработал две желтые карточки за шесть минут, дважды сфолив на Хесусе Медине. Получив численное преимущество, «Спартак» завладел серьезным преимуществом и большую часть моментов создал именно на этом отрезке встречи. Однако действия Латышонка и защитников хозяев позволили удержать нулевую ничью.

«Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака», — отметил после финального свистка главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Правда, главное спасение сделал все же не вратарь «Зенита» — в конце матча Барко бил с нескольких метров, но попал в бросившегося под мяч Вильмара Барриоса. Красно-белые создали момент после быстрой контратаки. Казалось, что именно голкипер петербуржцев — главный кандидат на звание игрока матча, однако MVP выбрали полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который ушел с поля на 71-й минуте.

Латышонок — самый надежный вратарь в этом сезоне РПЛ. За шесть туров он пропустил лишь один мяч: пробить его удалось Фариньо из «Химок» (1:1), также два мяча ему забил «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). На ноль Евгений отыграл против «Спартака» (0:0), «Крыльев Советов» (4:0), «Рубина» (4:0), «Ростова» (5:0) и «Динамо» (1:0). Латышонок — лидер чемпионата России по количеству сейвов: оформил 23 в шести играх, причем 12 — после ударов из штрафной.

Голкипер присоединился к «Зениту» этим летом — «Балтике» заплатили за него 10 миллионов рублей, контракт заключен по схеме «4+1». С Латышонком вел переговоры и «Спартак», но не смог гарантировать место в основном составе. Петербуржцы же изначально обращались к Станиславу Агкацеву из «Краснодара». «Быки» тоже были заинтересованы в Латышонке, тем более Евгений — воспитанник клуба.