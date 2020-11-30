Кризис любит тишину. Почему в «Зените» молча смотрят на проблемы команды

Сине-бело-голубые возглавляют таблицу РПЛ, но очередной провал в Лиге чемпионов и результаты последних матчей не оставляют сомнений — команда в пике.

По итогам 16-го тура «Зенит» вышел на первое место в чемпионате... и еще глубже погрузился в кризис. Такой оксюморон образовался после поражения ЦСКА в Казани и невзрачной ничьи питерцев в Туле. В последних девяти встречах чемпионы одержали всего лишь две победы, а главное — уже после четырех матчей лишились шансов на выход из группы в ЛЧ.

Есть ощущение, что «Зенит» подкосила одна конкретная игра — с «Брюгге», первая в Лиге чемпионов. Питер хотел красиво зайти в турнир (на парусах, в роскошных костюмах), но все пошло не так. Домашнее поражение от команды из последней корзины здорово ударило как по перспективам в группе, так и по уверенности команды в себе. Дальше пошел эффект снежного кома. В первую очередь наслоилась усталость. Просто от большого количества матчей (перелеты — это дело второе). Это абсолютно объективный фактор, и касается он всех наших команд в еврокубках, отчасти объясняя их результаты, но их не оправдывая. К усталости добавились частные игровые причины: Барриос не похож на себя, Дзюба не столь эффективен, как в предыдущие годы, и так далее.

Обращает на себя внимание и то, что в последнее время замолчал гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Как руководителя мы его знаем давно, еще с хоккейных времен: таиться и отмалчиваться точно не в его стиле. За последний месяц Медведев дал не больше трех комментариев, в «мирное» время это для него норма одного вечера. Молчание на фоне неудач всегда заставляет додумывать как раз проблемную сторону.

Символично, что один из последних комментариев Медведева касался информации о возможном приезде в Питер Маурисио Покеттино. Тогда он все опроверг, а на вопрос о доверии к Сергею Семаку даже отвечать не стал, мол, все в порядке, ничего нового. Было это еще в начале упомянутого девятиматчевого отрезка. С тех пор рассуждений о сомнительных перспективах Семака в «Зените» стало гораздо больше, но никакого публичного отклика со стороны руководства они не находят. Семак все это видит и чувствует, и это отражается в его выступлениях. Например, когда в ответ на совсем другой вопрос начинает рассказывать о сути своих замен в предыдущем матче. В последнее время тренер не только говорит о судействе и качестве поля, но еще и, как кажется, подает сигналы руководству. Как минимум, потому что под Лигу чемпионов ему купили фактически одного только Вендела.

Складывается впечатление, что в «Зените» после очередного провала в Лиге чемпионов молчат о каких-то больших назревающих решениях. Так, до сих пор не озвучено решение по Хавьеру Рибалте, контракт с которым заканчивается в конце этого сезона. В недавнем выступлении на конференции Академии РФС спортдиректор ушел от вопроса о своем будущем в «Зените», а лишь обтекаемо сказал, что результаты в Лиге чемпионов могли бы быть и получше.

Это, очевидно, понимают и в зенитовских верхах, молча наблюдая за тем, как команда ковыляет по сезону.

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