Что происходит в петербургском клубе после срыва задачи по выходу в плей-офф Лиги чемпионов

«Не провал»

Летом главный тренер «Зенита» Сергей Семак подписал новый контракт. Нередко в соглашениях прописываются конкретные турнирные задачи, но в этом случае это не обговаривалось. Сам Семак говорил, что задачу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов в соглашение не вписывали. Но очевидно, что сине-бело-голубые хотят выходить в плей-офф ЛЧ, и для них это едва ли не важнее золота чемпионата России.

Год назад после поражения от «Бенфики» и сейчас я задал Семаку два схожих вопроса: «Считаете ли вы невыход в плей-офф провалом?». Тогда главный тренер ответил, что это не катастрофа, сейчас — тоже. «Нет, не считаю. Это реалии, учитывающие состояние наших лидеров, которые почти не тренировались», — сказал Сергей Богданович.

Позиция Семака объяснима: действительно этой осенью появилось много кадровых проблем, которые усугублял жесткий календарь. Но, к сожалению для тренеров, даже объективные причины часто не спасают от отставок. В первую очередь всегда смотрят на результат, которого в данном случае нет.

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Интервью нападающего после матча #ЛациоЗенит pic.twitter.com/xiVxRLIfWP — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 24, 2020

Протекция есть

Тем не менее, высший менеджмент «Зенита» по-прежнему поддерживает Семака. Доверие руководства уже не столь безгранично, каким было при назначении тренера, но оно есть. По моей информации, к трудностям команды на верхних этажах клубной иерархии относятся с пониманием и не собираются принимать поспешные решения. У «Зенита» почти нет глубины состава, и это наглядно показал матч в Риме, когда Семаку пришлось обходиться, в том числе, молодыми футболистами и едва выздоровевшими Дриусси и Азмуном.

Дисквалификации, травмы, коронавирус- все это беспрецедентно сильно ударило по составу, и любому специалисту пришлось бы сложно в такой ситуации. Клуб все это осознает — на трансферном рынке не сработали так, как хотелось бы всем. В том числе Семаку, ведь это его цитата: «Мы хотели усилить немножко другие позиции, но не получилось».

Тревога за будущее

Однако отношение к Семаку может в любой момент поменяться. Если команда продолжит терять очки, то станет тревожно за будущее главного тренера. Оправдания есть, но они никогда не перекроют неудовлетворительные результаты. Просто представьте, что «Зенит» не сможет победить «Арсенал», «Брюгге» и «Урал». А впереди останутся «Боруссия», «Динамо» и «Спартак». Будет очевидно, что бездействие приведет к плачевным последствиям.

Окей, я и сам не верю в то, что сине-бело-голубых ждет худший сценарий: ресурсы у команды иссякают, но они все-таки есть. И едва ли Семак до зимы попрощается с нынешней работой — вероятность этого мала. Но нет никаких сомнений: заключительные шесть игр 2020 году во многом станут для Сергея Богдановича определяющими. Особенно интересно, что завершится отрезок матчем со «Спартаком».

Подчеркну: сейчас у Семака рабочая ситуация. В РПЛ — второе место, отставание от лидера минимально. В Лиге чемпионов не решена главная задача, но в Лигу Европы «Зенит» еще может попасть, а если это случится, то отношение к еврокампании сразу же изменится. Прогресс: год назад четвертое место, сейчас — третье.

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В нем Кашшаи голосовал за назначение пенальти в ворота питерцев, все остальные — против. Кому выгоден этот вброс? Разбираемся ?https://t.co/cUHWgwMO03 pic.twitter.com/XFdbmgmTSd — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 26, 2020

Ограниченная тактика

На бумаге все выглядит неплохо: в субботу «Зенит» встретится с середняком «Арсеналом», а матчи с «Уралом», «Динамо» и «Спартаком» пройдут на Крестовском острове (со зрителями — если губернатор Александр Беглов все-таки утвердит решение). «Брюгге» петербуржцы тоже могут обыграть, а дортмундцы наверняка отправят в Санкт-Петербург полуторный состав. Но это — на бумаге.

На деле же все сложнее, и тут как раз уместны вопросы к Семаку, ведь ограниченность тактики бьет по перспективам команды. Я неоднократно спрашивал тренера о схеме с тремя центральными защитниками, но он кивал на нехватку кадров. В Грозном «Зенит» целый тайм выступал с Чистяковым, Ракицким и Ловреном, однако это была вынужденная мера — травмировался Караваев.

Кроме того, чемпионы России в Европе выглядят слишком робко. Это заметил и Дзюба после поражения в Риме: «Пока не будет менталитета все время играть на победу, так и продолжим бояться».

Да и в премьер-лиге «Зенит» действует скорее прагматично, чем красиво. Когда это дает результат — почти все молчат. Но сейчас с успехами проблемы, и в соцсетях новую волну обрело мнение, что Семак в Петербурге построил усовершенствованную версию «Уфы».

Я понимаю, что о стиле в нынешней ситуации задумываться глупо — это дело зимних сборов. Но ведь и раньше на них изменения происходили косметические.

Вопрос Рибалты

Зимой «Зениту» потребуется решать задачу усиления команды. Семака этой осенью оставили почти наедине с проблемами. Летнюю трансферную кампанию «Зенита» уже сейчас можно оценить в лучшем случае на «три», ведь центр, правый фланг обороны и атака так и остались без укрепления. А Чистяков еще и не заявлен в Лигу чемпионов. Поэтому Семак регулярно решает головоломки, хотя спортивный департамент мог бы упростить эти задачи.

Хавьер Рибалта привез Вендела, но, во-первых, очень поздно, а во-вторых, позиция бразильца была не так важна Семаку. И у Хавьера с будущим тоже не все гладко, ведь в провале в Лиге чемпионов виноваты все, а не один тренер. К Рибалте и до этого лета были вопросы, но, по моим данным, в этом сезоне могут быть сделаны конкретные шаги. Собственно, они уже совершаются: в августе АндрейАршавин стал директором департамента развития молодежного футбола, а на днях на должность селекционеров академии пришли экс-хавбеки «Зенита» Игорь Зазулин и Олег Власов. Сейчас круг их с Рибалтой обязанностей не пересекается, но в перспективе все может измениться.

Пике «Зенита» затянулось. Безусловно. Но причина у кризиса не одна. Все устали от этого изнуряющего года, однако шанс его спасти еще есть.