Победа «Зенита» над «Локо» принесет чемпионство. Все золотые матчи питерцев: от Раменского до Краснодара
Но команда Марко Николича может отложить праздник.
Победа в воскресном матче над «Локомотивом» гарантирует сине-бело-голубым седьмой чемпионский титул (восьмой, включая СССР). Вспоминаем, как и когда «Зенит» делал решающие шаги к золоту в предыдущие годы.
21 ноября 1984 года. Ленинград. 34-й тур
«Зенит» — «Металлист» — 4:1 (Ларионов, 22. Дмитриев, 25, 76. Желудков, 33 — Тарасов, 36)
Первое и единственное советское золото «Зенита» можно назвать сенсационным. Ленинградский клуб никогда не считался грандом или топом, как сказали бы сейчас. В 1983 году команда Павла Садырина финишировала четвертой, и накануне нового сезона публично о цели завоевать чемпионство никто не говорил. Но «Зенит» сделал это, хотя и только в последнем туре.
Ленинград жил этим матчем: достаточно сказать, что заявок на билеты в СКК имени Ленина поступило в пять раз больше вместимости комплекса, которая составляла 25 тысяч зрителей. Сине-бело-голубых устраивала даже ничья с харьковским «Металлистом», но они быстро забили три мяча и, как говорят, уже в перерыве стали обсуждать планы торжеств — был забронирован зал в гостинице «Пулковская». Во втором тайме «Зенит» забил четвертый мяч и стал чемпионом.
Для Ленинграда эта победа значила очень много, ведь подавляющее большинство игроков «Зенита» были воспитанниками школы «Смена». СКК уже больше года как не существует — его снесли в начале 2020 года, на его месте к чемпионату мира по хоккею 2023 года построят «СКА Арену».
11 ноября 2007 года. Раменское. 30-й тур
«Сатурн» — «Зенит» — 0:1 (Ширл, 14)
Следующего золота «Зенит» ждал больше 20 лет. За это время Ленинград снова стал Санкт-Петербургом, а невский клуб три сезона провел в первом дивизионе. Но в 2007 году чемпионами сине-бело-голубые все-таки стали.
«Зенит» до последнего тура боролся за золото со «Спартаком» и в игре с «Сатурном» с трудом победил. В подмосковное Раменское приехали тысячи болельщиков «Зенита», которые после финального свистка выбежали на поле и буквально стали разрывать ворота на сувениры. А футболисты от радости бросали в воздух всей командой главного тренера Дика Адвоката.
Единственный мяч тогда забил Ширл, но ярчайшим эпизодом встречи стал даже не гол, а спасение Алехандро Домингеса на 90-й минуте — он, стоя на линии ворот, высоко выпрыгнул и головой отбил мяч в перекладину.
14 ноября 2010 года. Санкт-Петербург. 28-й тур
«Зенит» — «Ростов» — 5:0 (Лазович, 40, с пенальти. Семак, 75. Кержаков, 82. Бухаров, 90, 90+3)
В декабре 2009 года «Зенит» возглавил Лучано Спаллетти и в первый же сезон вернул петербургском клубу звание лучшего в России (до этого два года подряд побеждал «Рубин»).
Золотой матч мог пройти 10 ноября, но в перенесенной игре с ЦСКА «Зенит» уступил 1:3, а спустя четыре дня не оставил шансов «Ростову». «Зенит» впервые оформил чемпионство на «Петровском», разгромив желто-синих. Хотя счет обманчив: до 75-й минуты «Зенит» забил всего один мяч с пенальти.
Кстати, в тот день Сергей Семак стал обладателем уникального достижения — он выиграл чемпионат в составе третьего клуба (до этого были ЦСКА и «Рубин»).
28 апреля 2012 года. Санкт-Петербург. 41-й тур
«Зенит» — «Динамо» — 2:1 (Широков, 30. Кержаков, 36, с пенальти — Епуряну, 43)
Сезон-2011/12 растянулся на полтора года, но всю вторую половину чемпионата «Зенит» доминировал в премьер-лиге. К середине второго этапа стало очевидно, что второй подряд титул Спаллетти — вопрос времени. И «Зенит» оформил все официально за три тура до конца.
Матч с «Динамо» складывался нелегко. «Зенит» вел со счетом 2:0 по ходу первого тайма, но перед перерывом пропустил, а в начале второго тайма из-за удаления потерял Зырянова. Однако победный счет невская команда все же удержала.
Добавим, что спустя два тура праздник «Зениту» подпортил «Спартак» — красно-белые обыграли чемпионов на «Петровском».
17 мая 2015 года. Санкт-Петербург. 28-й тур
«Уфа» — «Зенит» — 1:1 (Ханджич, 87 — Халк, 32)
Следующего титула болельщикам «Зенита» пришлось ждать три года, причем золотой матч оказался с привкусом. Формально сине-бело-голубые проводили гостевую встречу, но на самом деле играли на «Петровском». Поводом к переносу встречи стали проблемы «Уфы» со стадионом — она в том сезоне принимала гостей то в Саранске, то в Перми. По договоренности между «Зенитом» и «Уфой» матч перенесли в Санкт-Петербург — невская команда получила шанс отпраздновать золото дома, а башкирская — солидную выручку от якобы домашней встречи.
Правда, яркой игра не получилась. «Зенит» забил в первом тайме, а во втором расслабился и пропустил. Однако и ничьей сине-бело-голубым было достаточно для победы. Это первый и единственный чемпионский титул Андре Виллаш-Боаша в Санкт-Петербурге.
4 мая 2019 года. Грозный. 27-й тур
«Ахмат» — «Зенит» — 1:1 (Исмаэл, 55 — Дриусси, 87)
Если совсем въедаться в детали, то золотым матчем стала победа тульского «Арсенала» над «Локомотивом» в тот же день. «Зенит» формально стал чемпионом на борту самолета — команда летела из Грозного в Санкт-Петербург и ждала, пока командир воздушного судна объявит ей результат встречи в Туле. Объявил — и на борту начался праздник. Это была первая победа Сергея Семака в качестве главного тренера.
Сам матч в Грозном был рядовым. Дриусси сравнял счет в концовке, но этого не хватило, чтобы начать празднование. А вот «Локомотив» сделал «Зениту» подарок, причем второй мяч забил Лука Джорджевич — форвард, арендованный у сине-бело-голубых.
5 июля 2020 года. Краснодар. 26-й тур
«Краснодар» — «Зенит» — 2:4 (Уткин, 29, 50 — Азмун, 5, 52. Дзюба, 45+1, с пенальти. Сутормин, 72)
До прошлого сезона никто и никогда не становился чемпионом России так рано — в 26-м туре. «Спартак» в 1993 году тоже оформил титул за четыре матча до финиша, но тогда было 34 тура.
В открытой игре команды забили шесть мячей, «Краснодар» не реализовал пенальти при счете 1:1, а Азмун оформил дубль. После матча иранец с Дзюбой вляпались в небольшой скандал из-за видео в раздевалке, но настроение у «Зенита» от этого не испортилось. На сегодня это седьмое золото чемпионатов России и СССР для «Зенита». Уже в воскресенье их число может увеличиться.
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