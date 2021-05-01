Заболотный и Нобоа тащат «Сочи» в Европу

«Краснодар» снова проиграл. «Сочи» вырвал победу после удаления Реми Кабелла.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур

«Краснодар» — «Сочи» — 1:3 (0:1)

Голы: Нобоа, 6 — с пенальти (0:1). Стоцкий, 59 (1:1). А.Заболотный, 85 (1:2). Нобоа, 90+4 (1:3).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Ионов (Смольников, 78), Газинский (Ари, 89), Стоцкий (Уткин, 78), Кабелла, Классон (Вандерсон Масиэл, 67), Вилена, Олссон, Кайо, Берг (Сулейманов, 89).

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Заика (Набиуллин, 89), Мевля, Прохин, Юсупов, Пруцев, Нобоа, А.Заболотный (Барсов, 90), Руденко (Жоаузинью, 65. Дуганджич, 84).

Предупреждения: Стоцкий, 5. Пруцев, 14. Кабелла, 49. Терехов, 61. Юсупов, 81.

Удаление: Кабелла, 79.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Сейфетдинов (Казань), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Шадыханов. Мурашов (оба — Москва).

1 мая. Краснодар. Стадион «Краснодар».

Главным героем трансляции матча стал Мурад Мусаев. В начале матча бывшего главного тренера «Краснодара» выхватила камера — одетого в модную толстовку и с такой же модной кепкой на голове. В соцсетях явно оценили внешний вид Мусаева — таким его видеть было непривычно.

Мусаев на стиле pic.twitter.com/k1LX5qzMxl — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 1, 2021

Удивительно, но и «Краснодар» видеть таким уже непривычно.

Я не о результате — очевидно, что «быки» доигрывают сезон и ни о каких еврокубках не мечтают. К тому же, неудачи «Краснодара» в этом сезоне уже превратились в обыденность, и его победа над «Рубином» в гостях удивила гораздо сильнее, чем домашнее поражение в матче с «Сочи».

Я об игре. В первом тайме «Краснодар» сделал 19 кроссов и 43 длинные передачи. За всю игру — 33 и 78 соответственно. В среднем за текущий чемпионат «быки» делают 16 кроссов и 52 длинные передачи. И этот случай, когда я привожу цифры не ради статистики. Именно горизонтальная игра «Краснодара» до перерыва побудила меня обратиться к данным — и оказалось, что впечатление не обманчиво.

«Быки» пропустили быстрый гол — после просмотра видеоповтора в ворота Сафонова назначили пенальти за игру рукой Стоцкого, а Нобоа реализовал очередной 11-метровый.

Но вряд ли рисунок игры «Краснодара» существенно поменялся бы и при счете 0:0. «Сочи» и так в нижней пятерке по проценту владения мячом в лиге, а «быки» — традиционно на вершине. Но проблема в том, что команды Гончаренко никогда не отличала игра в короткий пас и владение ради владения. Поэтому сейчас мы видим команду-мутант: футболисты «Краснодара» по инерции прибирают мяч к ногам, но как-то слишком грубо переходят на игру через фланги. Еще по матчу с «Зенитом» было заметно, что подач и прострелов много, но тогда их всего было восемь.

Понятно, что и «Сочи» образцово обороняется. Владимир Федотов вообще один из лучших в лиге по игре вторым номером, его «Оренбург» тоже отобрал немало очков. И даже потери в центре обороны (дисквалификация Миладиновича, травмы Мамманы и Новосельцева) не повлияли на структуру игры. Когда у команды все в порядке с дисциплиной, то даже несколько выбывших футболистов не сломают ее.

Одна из подач «Краснодара» к голу все-таки привела — да и то только после подбора, когда Стоцкий забил красивейший мяч. Но «Сочи» все равно был острее и воспользовался численным большинством — когда удалили Кабеллу, пространства в центре поля стало больше, и гостям стало проще доставлять мяч к чужой штрафной. Заболотный забил победный мяч и отпраздновал его фирменным сальто.

Сафонов до 85-й минуты явно был претендентом на лучшего игрока матча. Он чуть не отразил пенальти, спас команду от трех или четырех мячей, но все-таки запоминается последнее, а это - чудовищная ошибка в добавленное время. Нобоа просто сильно прострелил наудачу, а голкипер срезал мяч в свои ворота. Хотя тут тоже нужно отметить гений эквадорца — наверняка он заметил щель между Сафоновым и штангой.

В итоге 1:3, и «Сочи» подтверждает статус лучшей команды юга. Раньше мы говорили о том, что это «Ростов» или «Краснодар», но этот сезон все поменял. «Сочи» уже на пятом месте, а значит Лига конференций совсем близко. И кто скажет, что южане этого не заслужили?