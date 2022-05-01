Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о матче с «Зенитом» , который стал для команды Сергея Семака чемпионским.

— Было предчувствие, что «Локо» сегодня испортит настроение «Зениту»?

— Нет. Даже после того, как Кержаков привез гол в свои ворота, понимал, что «Зенит» все равно свое возьмет.

— Почему?

— В атаке железнодорожники смотрелись как-то слишком просто, даже беззубо. Почему-то выпал Изидор, который в предыдущих играх смотрелся гораздо ярче. Это мне не понравилось. Нет, нет. «Локомотив», наверное, выжал из себя почти все. Лучше он сыграть не мог.

— Но, согласитесь, первые полчаса москвичи действовали довольно компактно.

— Да. Не давали «Зениту» развернуться впереди. Но ведь и сами в атаке не особо преуспели. Да, ошибся Кержаков, но контригра у «Локо» не получалась. Про Изидора я уже сказал, да и Жемалетдинов не был похож на самого себя. Так что результат закономерен. Ну сами посудите: такая мотивация у питерских футболистов! «Динамо» оступилось — вот он шанс завоевать золото на своим стадионе, при своих болельщиков. Разве его можно упускать?

— Как вам локомотивская молодежь — Ненахов, Карпукас, Петров?

— Перспективные. Но им надо доверять. Другого выхода нет. Зачем гоняться за иностранцами — тем же Бека-Бека, когда есть свои? Не надо платить по пять-шесть миллионов за легионеров. Зачем? Помимо названных вами футболистов, есть Куликов, Рыбчинский, Макгеев. Наигрывайте их, в чем проблема?

— В чем?

— Но для этого нужен хороший тренерский штаб, как в «Зените» Семак растет просто на глазах. Солидный, маститый специалист!

— «Зенит» на две головы выше всех остальных в этом сезоне?

— Я бы так не сказал. Он не выше, а стабильнее на две головы. На длинной дистанции это сказывается. «Зенит» не опускается ниже определенной планки. Вы же видите, что сейчас происходит с «Динамо». Уступило «Уралу»... ЦСКА тоже недавно провел три-четыре неудачных встречи. Про «Спартак» я вообще молчу...

— Но вратарь-то «Зениту» нужен?

— Причем давно. А теперь нужны еще и центральные защитники.

— Алип и Чистяков не убеждают?

— Алип, по-моему, слабенький игрок. Он больше подходит для средней российской команды, но не для «Зенита». Чистяков прибавляет. Но все равно ему нужен более опытный напарник. Вдвоем они в центре обороны выглядят так себе. И ведь первый гол родился из-за неудачного паса Алипа.

— Вы так считаете?

— Да. Такую передачу отдавать нельзя. Как-то слабенько он ее выполнил, мяч скакал. То есть эту ошибку нужно разделить на двоих, а не обвинять только голкипера.

— Если летом бразильцы и Барриос не покинут «Зенит», вопрос со следующим чемпионом России сразу отпадет?

— Почему? Не бегите впереди паровоза. Так однозначно говорить не стоит. Думаю, прибавит «Динамо». Надеюсь, что в «Локомотив» придет наконец сильный тренерский штаб. Есть потенциал у ЦСКА. Так что в следующем сезоне Питеру будет даже тяжелее.

Да и зачем гадать? Уедут, не уедут... Кто-то действительно может покинуть клуб. И не по собственной воле, а по решению агентов, политиков и так далее...

— Ожидали, что Сергеев так быстро адаптируется в «Зените»?

— Он же перешел в команду Семака из «Крыльев Советов». Самарцы играют в комбинационный футбол. Ему не составило большого труда понять на поле бразильцев. Так что он довольно быстро вписался в игру «Зенита». А ведь Сергеев точно еще прибавит.

— Но что тогда делать с Дзюбой? Продлевать контракт или пора расставаться?

— Расставаться с ним рано. Нужно продлить контракт еще на год.

— Почему?

— Он по своей натуре лидер, с харизмой. В раздевалке очень важен, может прикрикнуть на молодых. Да, с возрастом человек быстрее не становится. Но его можно вполне выпускать на замену. Картины то он точно не портит. Выходит, играет, приносит определенную пользу.