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«В следующем сезоне «Зениту» будет сложнее. А Дзюба — лидер, его надо оставлять»

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Дзюбу нужно оставлять в «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Global Look Press
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о матче с «Зенитом», который стал для команды Сергея Семака чемпионским.

— Было предчувствие, что «Локо» сегодня испортит настроение «Зениту»?

— Нет. Даже после того, как Кержаков привез гол в свои ворота, понимал, что «Зенит» все равно свое возьмет.

— Почему?

— В атаке железнодорожники смотрелись как-то слишком просто, даже беззубо. Почему-то выпал Изидор, который в предыдущих играх смотрелся гораздо ярче. Это мне не понравилось. Нет, нет. «Локомотив», наверное, выжал из себя почти все. Лучше он сыграть не мог.

Иван Сергеев с&nbsp;одноклубниками по &laquo;Зениту&raquo; после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Зенит» — российская «Бавария». Не вина питерцев, что они выигрывают чемпионат вполноги

— Но, согласитесь, первые полчаса москвичи действовали довольно компактно.

— Да. Не давали «Зениту» развернуться впереди. Но ведь и сами в атаке не особо преуспели. Да, ошибся Кержаков, но контригра у «Локо» не получалась. Про Изидора я уже сказал, да и Жемалетдинов не был похож на самого себя. Так что результат закономерен. Ну сами посудите: такая мотивация у питерских футболистов! «Динамо» оступилось — вот он шанс завоевать золото на своим стадионе, при своих болельщиков. Разве его можно упускать?

— Как вам локомотивская молодежь — Ненахов, Карпукас, Петров?

— Перспективные. Но им надо доверять. Другого выхода нет. Зачем гоняться за иностранцами — тем же Бека-Бека, когда есть свои? Не надо платить по пять-шесть миллионов за легионеров. Зачем? Помимо названных вами футболистов, есть Куликов, Рыбчинский, Макгеев. Наигрывайте их, в чем проблема?

— В чем?

— Но для этого нужен хороший тренерский штаб, как в «Зените» Семак растет просто на глазах. Солидный, маститый специалист!

— «Зенит» на две головы выше всех остальных в этом сезоне?

— Я бы так не сказал. Он не выше, а стабильнее на две головы. На длинной дистанции это сказывается. «Зенит» не опускается ниже определенной планки. Вы же видите, что сейчас происходит с «Динамо». Уступило «Уралу»... ЦСКА тоже недавно провел три-четыре неудачных встречи. Про «Спартак» я вообще молчу...

— Но вратарь-то «Зениту» нужен?

— Причем давно. А теперь нужны еще и центральные защитники.

— Алип и Чистяков не убеждают?

— Алип, по-моему, слабенький игрок. Он больше подходит для средней российской команды, но не для «Зенита». Чистяков прибавляет. Но все равно ему нужен более опытный напарник. Вдвоем они в центре обороны выглядят так себе. И ведь первый гол родился из-за неудачного паса Алипа.

— Вы так считаете?

— Да. Такую передачу отдавать нельзя. Как-то слабенько он ее выполнил, мяч скакал. То есть эту ошибку нужно разделить на двоих, а не обвинять только голкипера.

— Если летом бразильцы и Барриос не покинут «Зенит», вопрос со следующим чемпионом России сразу отпадет?

— Почему? Не бегите впереди паровоза. Так однозначно говорить не стоит. Думаю, прибавит «Динамо». Надеюсь, что в «Локомотив» придет наконец сильный тренерский штаб. Есть потенциал у ЦСКА. Так что в следующем сезоне Питеру будет даже тяжелее.
Да и зачем гадать? Уедут, не уедут... Кто-то действительно может покинуть клуб. И не по собственной воле, а по решению агентов, политиков и так далее...

Радостный форвард &laquo;Зенита&raquo; Малком и&nbsp;защитник Дуглас Сантос. «Зенит» господствует в России. Питер взял четвертое золото подряд

— Ожидали, что Сергеев так быстро адаптируется в «Зените»?

— Он же перешел в команду Семака из «Крыльев Советов». Самарцы играют в комбинационный футбол. Ему не составило большого труда понять на поле бразильцев. Так что он довольно быстро вписался в игру «Зенита». А ведь Сергеев точно еще прибавит.

— Но что тогда делать с Дзюбой? Продлевать контракт или пора расставаться?

— Расставаться с ним рано. Нужно продлить контракт еще на год.

— Почему?

— Он по своей натуре лидер, с харизмой. В раздевалке очень важен, может прикрикнуть на молодых. Да, с возрастом человек быстрее не становится. Но его можно вполне выпускать на замену. Картины то он точно не портит. Выходит, играет, приносит определенную пользу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 46) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 72) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Марадишвили, 82) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Бека Бека, 82) Керк Изидор (Камано, 72)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
6
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Ростов

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Краснодар

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