«В следующем сезоне «Зениту» будет сложнее. А Дзюба — лидер, его надо оставлять»
— Было предчувствие, что «Локо» сегодня испортит настроение «Зениту»?
— Нет. Даже после того, как Кержаков привез гол в свои ворота, понимал, что «Зенит» все равно свое возьмет.
— Почему?
— В атаке железнодорожники смотрелись как-то слишком просто, даже беззубо. Почему-то выпал Изидор, который в предыдущих играх смотрелся гораздо ярче. Это мне не понравилось. Нет, нет. «Локомотив», наверное, выжал из себя почти все. Лучше он сыграть не мог.
— Но, согласитесь, первые полчаса москвичи действовали довольно компактно.
— Да. Не давали «Зениту» развернуться впереди. Но ведь и сами в атаке не особо преуспели. Да, ошибся Кержаков, но контригра у «Локо» не получалась. Про Изидора я уже сказал, да и Жемалетдинов не был похож на самого себя. Так что результат закономерен. Ну сами посудите: такая мотивация у питерских футболистов! «Динамо» оступилось — вот он шанс завоевать золото на своим стадионе, при своих болельщиков. Разве его можно упускать?
— Как вам локомотивская молодежь — Ненахов, Карпукас, Петров?
— Перспективные. Но им надо доверять. Другого выхода нет. Зачем гоняться за иностранцами — тем же Бека-Бека, когда есть свои? Не надо платить по пять-шесть миллионов за легионеров. Зачем? Помимо названных вами футболистов, есть Куликов, Рыбчинский, Макгеев. Наигрывайте их, в чем проблема?
— В чем?
— Но для этого нужен хороший тренерский штаб, как в «Зените» Семак растет просто на глазах. Солидный, маститый специалист!
— «Зенит» на две головы выше всех остальных в этом сезоне?
— Я бы так не сказал. Он не выше, а стабильнее на две головы. На длинной дистанции это сказывается. «Зенит» не опускается ниже определенной планки. Вы же видите, что сейчас происходит с «Динамо». Уступило «Уралу»... ЦСКА тоже недавно провел три-четыре неудачных встречи. Про «Спартак» я вообще молчу...
— Но вратарь-то «Зениту» нужен?
— Причем давно. А теперь нужны еще и центральные защитники.
— Алип и Чистяков не убеждают?
— Алип, по-моему, слабенький игрок. Он больше подходит для средней российской команды, но не для «Зенита». Чистяков прибавляет. Но все равно ему нужен более опытный напарник. Вдвоем они в центре обороны выглядят так себе. И ведь первый гол родился из-за неудачного паса Алипа.
— Вы так считаете?
— Да. Такую передачу отдавать нельзя. Как-то слабенько он ее выполнил, мяч скакал. То есть эту ошибку нужно разделить на двоих, а не обвинять только голкипера.
— Если летом бразильцы и Барриос не покинут «Зенит», вопрос со следующим чемпионом России сразу отпадет?
— Почему? Не бегите впереди паровоза. Так однозначно говорить не стоит. Думаю, прибавит «Динамо». Надеюсь, что в «Локомотив» придет наконец сильный тренерский штаб. Есть потенциал у ЦСКА. Так что в следующем сезоне Питеру будет даже тяжелее.
Да и зачем гадать? Уедут, не уедут... Кто-то действительно может покинуть клуб. И не по собственной воле, а по решению агентов, политиков и так далее...
— Ожидали, что Сергеев так быстро адаптируется в «Зените»?
— Он же перешел в команду Семака из «Крыльев Советов». Самарцы играют в комбинационный футбол. Ему не составило большого труда понять на поле бразильцев. Так что он довольно быстро вписался в игру «Зенита». А ведь Сергеев точно еще прибавит.
— Но что тогда делать с Дзюбой? Продлевать контракт или пора расставаться?
— Расставаться с ним рано. Нужно продлить контракт еще на год.
— Почему?
— Он по своей натуре лидер, с харизмой. В раздевалке очень важен, может прикрикнуть на молодых. Да, с возрастом человек быстрее не становится. Но его можно вполне выпускать на замену. Картины то он точно не портит. Выходит, играет, приносит определенную пользу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0