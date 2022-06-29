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Сегодня, 10:00

«Зенит» гиперактивен на рынке: как изменится состав чемпионов? Инсайды «СЭ»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Деян Ловрен, Вендел, Клаудиньо, Вячеслав Караваев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юри Алберто и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Магомед Оздоев и Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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В последние дни вокруг сине-бело-голубых очень много слухов.

Кассьерра близко

Изначально «Зенит» планировал летнее усиление состава под Лигу чемпионов. Скауты составляли черновые списки футболистов из-за рубежа на разные позиции. Однако реальность убила мечты и желания, поэтому «Зениту» пришлось менять вектор трансферной кампании. При этом от идеи обновления состава клуб не отказывался по двум причинам. Во-первых, команда существует и без санкций — кто-то уходит, а на каких-то позициях и раньше зияли дыры. Во-вторых, клуб страхуется на случай, если кто-то из южноамериканцев решит воспользоваться решением ФИФА и на год уедет из России без компенсации. Как показывает пример Юри Алберто, «Зенит» действует дальновидно.

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Возможность трансфера Матео Кассьерры сине-бело-голубые начали рассматривать давно — до того, как Алберто решил не возвращаться в Россию. Кандидатура колумбийца отлично подходит под нынешний вектор ведения трансферной политики «Зенита»: клуб делает акцент либо на сильных российских футболистах (пример — Бакаев), либо на заигравших в РПЛ легионерах, вероятность ухода которых не так высока.

К тому же после расставания с Дзюбой у «Зенита» осталась дыра в линии нападения. Сергей Семак до зимы неоднократно утверждал, что ему не хватает двух нападающих — клуб услышал тренера и привел вместо Азмуна Алберто и Сергеева. Теперь у «Зенита» снова проблемы с форвардами — настолько крупные, что в конце товарищеского матча с «Нижним Новгородом» в нападение был командирован Кузяев. В первые недели сборов у Семака в распоряжении есть лишь один форвард — Сергеев.

Но в ближайшие дни Кассьерра присоединится к «Зениту». В понедельник гендиректор клуба Александр Медведев сказал Metaratings: «Что касается Кассьерры, то мы очень близки к заключению контракта». Тот же источник сообщал, что за колумбийца заплатят 4 миллиона евро, а его зарплата составит 1 миллион евро в год. Есть вероятность, что Кассьерра дебютирует за «Зенит» в Сочи — городе его бывшего клуба. 3 июля сине-бело-голубые проведут там товарищескую встречу с «Црвеной Звездой».

Алберто: странное поведение в соцсетях

«Зениту» важно увидеть Кассьерру как можно раньше из-за демарша Алберто. Бразильский форвард многих в клубе разочаровал, хотя публично никто из руководства «Зенита» не высказывал негатив в адрес Юри. Наоборот, дипломатичный Сергей Семак сказал в пятницу: «Мы уважаем решение каждого игрока. Все вопросы, которые возникают, проходят в переговорном русле. Готовы выслушать мнение любого футболиста».

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Если главный тренер говорит об уважении, то Алберто ведет себя совсем не так. В субботу бразильский форвард неожиданно убрал из описания профиля в соцсетях принадлежность к «Зениту», а также сменил аватар — на предыдущем он был в форме со стрелой. Разумеется, такой шаг вызвал гнев болельщиков — в Telegram-каналах Алберто сильно досталось. Вероятно, до форварда дошла информация о ярости фанатов, поэтому уже на следующий день он все вернул — и описание, и фото в форме «Зенита». Этот поступок уже вызвал насмешки: Юри явно не хватает PR-агента.

Юри Алберто и Малком. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Юри Алберто и Малком.
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Саму сделку в среду официально подтвердил «Зенит». «Коринтианс» арендовал Юри Алберто на год, а в обратном направлении проследовали 24-летний вратарь Иван и 21-летний вингер Густаво Мантуан. Оба бразильца присоединятся к сине-бело-голубым в середине июля, то есть в матче за Суперкубок России они точно не сыграют.

Клаудиньо не уйдет

К новичкам «Зенита» Ивану и Мантуану у болельщиков преимущественно скептическое отношение. Первый за всю карьеру почти не играл в высшей лиги Бразилии, а второй перенес уже три операции на крестообразных связках колена. Но оба — клиенты агентства Elenko Sports. Это важно, потому что у сине-бело-голубых уже есть два игрока оттуда — Малком и Клаудиньо. Обычно в подобных случаях говорят, что агенты влияют на формирование состава, но в данном случае переходы Ивана и Мантуана могут стать твердой гарантией того, что Малком с Клаудиньо останутся в России. Глава агентства Луис Фернандо Менезес Гарсия уже устал говорить СМИ, что они никуда не уйдут, но и Алберто весной заявлял то же самое.

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Поэтому аренду Мантуана и Ивана нужно рассматривать не только с точки зрения усиления скамейки запасных. Тут как раз подоспели слухи о Клаудиньо: все тот же UOL написал, что бразилец интересен «Марселю» и «Роме». Это, опять же, может быть агентскими играми, но вообще-то вариант с французским клубом чем-то напоминает правду: в «Марселе» с июня работает бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, который в 2019 году с помощью Менезеса Гарсии притащил в Санкт-Петербург Малкома. Уже начали разрастаться слухи и вокруг Барриоса, но это ожидаемо: колумбиец был востребован в Европе и раньше, так что до конца трансферного окна пресса отправит его не в один клуб. При этом Александр Медведев уже подчеркнул, что «Зенит» не собирается принимать предложения по продаже Барриоса.

Магомед Оздоев и Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Магомед Оздоев и Клаудиньо.
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Трудности с лимитом

Еще один потенциальный новичок — защитник «Сочи» Родригао. Об этом в воскресенье сообщил «РБ Спорт». 26-летний бразилец, как и Кассьерра, давно освоился в РПЛ и помог «Сочи» выиграть серебро чемпионата в минувшем сезоне. Но он правша, а «Зенит» после ухода Ярослава Ракицкого ищет левоногого центрального защитника, причем желательно с поставленной длинной передачей. Родригао у Владимира Федотова чаще всего занимал место страхующего в тройке, а в «Зените» с этой ролью прекрасно справляется Чистяков.

Но давайте вообразим, что в невский клуб перейдут все упомянутые иностранцы (Кассьерра, Иван, Густаво Мантуан и Родригао) и никто не уйдет, кроме Юри Алберто. В этом случае у «Зенита» будет семь бразильцев, два колумбийца и один хорват. С одной стороны, все они вписываются в свежий лимит — 13 в заявке. С другой стороны, сразу двум иностранцам придется сидеть в запасе, потому что новая формула запрещает выводить на поле более восьми легионеров одновременно. Кто будет лишним? А если «Зенит» еще подпишет левоногого центрального защитника-иностранца?

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Но, пожалуй, перебор в данном случае не так страшен, как недобор. В новой реальности все клубы живут с осознанием того, что в любой день кто-то из легионеров может уехать. ФИФА может придумать новые санкции или продлить действующие хоть завтра, и лучше быть к этому готовым.

Артем Дзюба
Зелимхан Бакаев
Сергей Семак
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Зенит
Юри Алберто
ФИФА
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