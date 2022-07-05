Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»: основная информация

Основная информация о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Когда пройдет матч за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля. Время начала матча — 19.00 (мск).

Где пройдет матч «Зенит» — «Спартак»

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что матч за Суперкубок России пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский». Помимо Санкт-Петербурга на матч претендовали Нижний Новгород и Казань.

«Газпром Арена» введена в эксплуатацию в 2016 году. Вместимость стадиона — 62 315 мест.

Участники матча за Суперкубок России

В матче за Суперкубок играют чемпион России и обладатель Кубка страны. Трофей берет свою историю с 2003 года и в этом сезоне будет разыгран в 20-й раз. Больше всего этот титул завоевывал московский ЦСКА — семь раз. У «Зенита» — шесть трофеев, «Спартак» выигрывал Суперкубок один раз.

«Зенит» примет участие в матче за Суперкубок как действующий чемпион страны, «Спартак» — как обладатель Кубка страны.

Кто рассудит матч за Суперкубок России

Владимир Москалев назначен главным судьей игры за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ассистентами рефери будут Валерий Данченко и Максим Ковалев; резервный судья — Кирилл Левников; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин.

Владимир Москалев — арбитр категории ФИФА. Судья работает на матчах РПЛ с 2014 года, он обслуживал финал Кубка России в 2020 году. Судьей Суперкубка назначен впервые.

Где смотреть матч «Зенит» — «Спартак»

В этом году «Матч ТВ» впервые получил права на показ предстоящего матча за Суперкубок России.

Ранее основным вещателем игры выступал Первый канал. «Матч ТВ» задействует для эфира все мощности, подготовленные для телетрансляции финала Лиги чемпионов, который должен был в этом году пройти в Питере, но был перенесен в Париж.

Где купить билеты на Суперкубок России

Продажа билетов на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» проходит в два этапа: они поступают в продажу несколькими партиями. Приобрести их можно исключительно на сайте Кассир.ру.

Первый этап проходил с 24 по 29 июня, билеты могли приобрести только владельцы уникальных промокодов, порядок распространения которых определяют «Зенит» и «Спартак».

Для этого клубам были выделены равные квоты в 30 процентов от общей вместимости арены (в продажу по соображениям безопасности пустили 57 007 мест), которые в случае повышенного спроса могли быть увеличены еще на 10 процентов.

По информации «СЭ», в ходе закрытой продажи на матч за Суперкубок было реализовано чуть больше 14 тысяч билетов. Около 8 тысяч приобрели фанаты «Спартака», болельщики «Зенита» выкупили 6 тысяч билетов. Обе команды не смогли полностью реализовать свои квоты на этом этапе. Закрытая продажа билетов длилась шесть дней. Клубы рассылали своим болельщикам ссылки на покупку билетов.

Второй этап открылся 30 июня на сайте Кассир.ру. Билеты ежедневно будут поступать в продажу равными частями, их смогут приобрести все желающие.

Минимальная стоимость билетов на игру — 900 рублей. Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно без предоставления места.

При покупке билетов на трибуну D, предназначенную для болельщиков «Зенита», необходимо ввести промокод ZENIT (без кавычек).

При покупке билетов на трибуну B, предназначенную для болельщиков «Спартака», необходимо ввести промокод SPARTAK (без кавычек). При покупке билетов на трибуны А и С — промокод SUPERCUP (без кавычек).

Развлекательная программа матча за Суперкубок России

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» предварит выступление группы «Ленинград» и МакSим. В перерыве встречи на поле появятся детские тренеры-ветераны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также выступят Эдуард Хиль-младший и Александр Розенбаум.

Перед матчем гостей ждет развлекательная программа, которая стартует с 16.00. Болельщиков ждут зоны с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, игры для детей, аквагрим и возможность отправить открытку с «Газпром Арены» в любую точку страны.